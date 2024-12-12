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旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通
旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成效沒有這麼好，目前勞動部至少有針對僑外生開放，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。
陳世凱表示，旅宿業缺工是常見問題，除了用補助方式徵求人力，讓更多員工進來，也希望業者在員工薪資精進吸引人才。有些職位確實台灣民眾不是很喜歡，可能用僑外生或未來用移工的方式協助跟勞動部溝通，這也牽涉到服務業使用移工的問題。
陳世凱說，交通部的立場不會針對整體服務業是否開放移工有態度，但像交通部很多工程有缺工問題，就希望用移工補足工程人力、航運業也有港口缺工、觀光旅宿業也有，會跟勞動部討論需求，另外像公車業者缺駕駛也有考慮納入中階技術人才。
陳世凱也說，雖然旅宿業者已經提高工資，但成效沒有這麼好，目前勞動部至少有針對僑外生開放，已經有補充到一部分人力，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。
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