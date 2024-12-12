快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱今表示，目前勞動部至少有開放旅宿業聘用僑外生，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱今表示，目前勞動部至少有開放旅宿業聘用僑外生，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。記者周湘芸／攝影

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工勞動部至今未點頭。交通部陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成效沒有這麼好，目前勞動部至少有針對僑外生開放，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。

陳世凱表示，旅宿業缺工是常見問題，除了用補助方式徵求人力，讓更多員工進來，也希望業者在員工薪資精進吸引人才。有些職位確實台灣民眾不是很喜歡，可能用僑外生或未來用移工的方式協助跟勞動部溝通，這也牽涉到服務業使用移工的問題。

陳世凱說，交通部的立場不會針對整體服務業是否開放移工有態度，但像交通部很多工程有缺工問題，就希望用移工補足工程人力、航運業也有港口缺工、觀光旅宿業也有，會跟勞動部討論需求，另外像公車業者缺駕駛也有考慮納入中階技術人才。

陳世凱也說，雖然旅宿業者已經提高工資，但成效沒有這麼好，目前勞動部至少有針對僑外生開放，已經有補充到一部分人力，但光是僑外生不夠，會持續跟勞動部溝通。

交通部 勞動部 移工 陳世凱

延伸閱讀

環島高鐵還有望？陳世凱：目前難告知「20年後或許可以」

TPASS常客優惠最快1月上路 現有運具每月再加碼回饋金

周玉蔻涉謗東元電機女董小三奪權 「交通部長」作證後判無罪

郵政博物館台中館開幕 陳世凱盼成觀光新亮點

相關新聞

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成...

環境部攜手工研院開發石膏板再利用技術 共創建材永續

石膏板是建築領域中常見的建材之一，其耐火、耐潮濕、不易變形、不易龜裂等特性，廣泛應用在室內隔間、天花板、牆壁等結構。因應...

房市太冷！房仲：台北、桃園議價空間近一成 12月「無期待」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號，結果11月燈號維持綠燈，分數43.6分，為去年9月以來新低，...

房市如寒流 預售冷颼颼…10月揭露量創20個月新低

內政部實價預售最新統計資料顯示，10月全台預售揭露量約4600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今...

台大「公正轉型」民調 逾半數認為企業減碳不應有優惠費率

台大風險中心連續3年以「公正轉型」為題進行民意調查，詢問民眾對於氣候變遷相關政策及議題的感知與意向。本次民調顯示，其中針...

凱鈿報喜！獲日商巨頭領投1.2億揭三方針、邁向興櫃市場

軟體服務供應商凱鈿（KDAN） 12日宣布，已獲得日本不動產巨頭 APAMAN 集團（Apaman Co.,Ltd.，T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。