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房市如寒流 預售冷颼颼…10月揭露量創20個月新低

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

內政部實價預售最新統計資料顯示，10月全台預售揭露量約4600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比，房市受銀行資金緊縮與央行第七波選擇性信用管制，直接有效降低民眾對於房價上漲預期，市場領頭羊預售市場也受到衝擊。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場是市場的領頭羊，上半年房市有強烈的不買會更貴預期，案子不僅賣得快，價格也墊高，央行出手降溫後，預售市場雖然沒有立即的貸款需求，但市場氛圍已經轉向，預售市場也像狂歡派對開了燈，瞬間恢復理性，預售也進入自用當道的理性審慎的購屋階段。

統計顯示，10月預售揭露量較6月的景氣高點大幅衰退，全台剩下近4600件，較六月的1.66萬件銳減近7成，主要都會區全面受到影響，台北市剩下不到兩百件，10月平均一天成交6件預售，新北市也僅剩約500件，較6月景氣高峰衰退近8成，桃園市1245件，較6月高峰減少57%，新竹縣市也剩約200件，台中市剩下871件，台南與高雄市都跌破月交易400件，除了桃園市以外，普遍都較6月景氣高峰時衰退7成。

曾敬德表示，預售市場上半年過熱，現在又進入單月5千件的谷底量，央行的相關政策的確讓市場短期相當震撼，由於量能已經大幅萎縮，接下來要觀察推案量較大的區域未來銷售狀況，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。

預售揭露量統計。圖／信義房屋提供
預售揭露量統計。圖／信義房屋提供

央行 房市 景氣

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