研調：全球電動車牽引逆變器裝機量 中國占比逾6成
研調機構TrendForce調查指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器區域分化日益明顯，中國市場裝機量占全球總量61%，歐洲市場在萎縮壓力下積極改革，削減支出力圖提升電動車產業鏈的競爭力。
TrendForce日前透過新聞稿指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器總裝機量687萬台，儘管季增7%，但成長幅度較2023年同期縮減，其中插電式混合動力車（PHEV）牽引逆變器的裝機量季增16%，增幅雖較上一季的35%低，仍是所有動力模式中最高。
觀察技術趨勢，TrendForce分析，第3季碳化矽（SiC）逆變器滲透率微幅季增1%，較去年同期下降2%，中國市場貢獻全球約65%的SiC逆變器裝機量。
TrendForce指出，儘管SiC逆變器核心零件的功率模組，仍由國際半導體廠商主導，但中國倡導的「國產替代」策略，正在推動本土廠商突破，未來可能挑戰國際企業的領導地位。
TrendForce表示，短期內中國市場的穩定需求，將繼續支撐牽引逆變器市場的成長。長期來看，歐洲汽車產業鏈若能實施改革，有助提振全球牽引逆變器與電動車市場的整體表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言