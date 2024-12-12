快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

研調：全球電動車牽引逆變器裝機量 中國占比逾6成

中央社／ 台北12日電

研調機構TrendForce調查指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器區域分化日益明顯，中國市場裝機量占全球總量61%，歐洲市場在萎縮壓力下積極改革，削減支出力圖提升電動車產業鏈的競爭力。

TrendForce日前透過新聞稿指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器總裝機量687萬台，儘管季增7%，但成長幅度較2023年同期縮減，其中插電式混合動力車（PHEV）牽引逆變器的裝機量季增16%，增幅雖較上一季的35%低，仍是所有動力模式中最高。

觀察技術趨勢，TrendForce分析，第3季碳化矽（SiC）逆變器滲透率微幅季增1%，較去年同期下降2%，中國市場貢獻全球約65%的SiC逆變器裝機量。

TrendForce指出，儘管SiC逆變器核心零件的功率模組，仍由國際半導體廠商主導，但中國倡導的「國產替代」策略，正在推動本土廠商突破，未來可能挑戰國際企業的領導地位。

TrendForce表示，短期內中國市場的穩定需求，將繼續支撐牽引逆變器市場的成長。長期來看，歐洲汽車產業鏈若能實施改革，有助提振全球牽引逆變器與電動車市場的整體表現。

電動車

延伸閱讀

德國電動車年銷量竟下滑22% 油電車卻逆勢增長20%！

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

電動車ETF 長線馬力強

基隆電動車新方案 限車款可0月資或選Gogoro等補助6萬

相關新聞

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成...

童子賢提出我國充電樁落後歐盟 交長：數據可能有誤

我國2050淨零路徑已規劃2030年要全面市區公車電動化，屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴，估帶來每日24萬度用電需求。...

信義開發榮獲永續雙項大獎 展現低碳智慧與永續卓越實力

2024年第十七屆「台灣企業永續獎」（TCSA）11日盛大舉行，信義開發首次參賽便憑藉全面的永續策略與創新實踐脫穎而出，...

環境部攜手工研院開發石膏板再利用技術 共創建材永續

石膏板是建築領域中常見的建材之一，其耐火、耐潮濕、不易變形、不易龜裂等特性，廣泛應用在室內隔間、天花板、牆壁等結構。因應...

興達海基一連錯過三帖續命解方 終至不可收拾

中鋼（2002）投資的興達海基成立之初就受困，一路踉蹌最終倒地，各界討論餘波盪漾，總體歸納興達海基一連錯過三帖續命解方，...

房市太冷！房仲：台北、桃園議價空間近一成 12月「無期待」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號，結果11月燈號維持綠燈，分數43.6分，為去年9月以來新低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。