台大「公正轉型」民調 逾半數認為企業減碳不應有優惠費率

台大風險中心連續3年以「公正轉型」為題進行民意調查，詢問民眾對於氣候變遷相關政策及議題的感知與意向。本次民調顯示，其中針「2050淨零碳排」政策，有過半受訪民眾認為，即使企業提出自主減量計畫，但政府徵收碳費時不應獲得優惠費率，碳費費率也應該再提高。

台大風險中心今天舉辦「2024台灣公正轉型調查發布記者會」，本次調查時間自2024年10月17日至2024年10月25日，調查對象為全台18歲以上民眾，以「市內電話」及「行動電話」兩種電話調查方式進行訪問，總計完成有效樣本1102份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在±2.95個百分點之內。

台大國發所助理教授林竣達表示，今年調查顯示指出，86.5%受訪民眾認為台灣社會收入不平等問題嚴重，比預期中還高；有59.8%受訪民眾表示政府的減碳政策時，沒有妥善考量民眾意見；而有46.5%受訪者擔心貧富差距進一步擴大。

在氣候變遷對台灣勞工的負面影響部分，79.9％受訪者認為嚴重；78.1％受訪民眾支持政府對企業徵收碳費；而值得注意的是，56.4%的受訪民眾認為，即使企業提出自主減量計畫，但政府徵收碳費時也不應該獲得優惠費率，以及50.7%受訪者認為政府應提高碳費。

台灣青年勞動九五聯盟理事鄭中睿指出，今年調查的受訪者擔心對企業徵收碳費會增加個人及家庭的日常生活開支，也就是憂慮台灣的貧富差距會因為淨零擴大，政府與淨零相關的財政投入應優先以擴大提供公共服務的方式，滿足居住、交通等一般人的日常需求，盡可能減少給予私人企業的補貼，以免淨零排放淪為劫貧濟富的不公正轉型。

環境部表示，給予執行自主減量計畫的企業優惠費率是依法設計，目的是要促成企業整體的碳排放減少，至於碳費的徵收下是否會轉嫁到家庭財務，因為目前碳費收費對象以製造業和電力業為主，住商和運輸都沒有收碳，民眾的想像和實際還是有差距的。