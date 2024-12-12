快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

台大「公正轉型」民調 逾半數認為企業減碳不應有優惠費率

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台大風險中心連續3年以「公正轉型」為題進行民意調查，詢問民眾對於氣候變遷相關政策及議題的感知與意向。記者李柏澔／攝影
台大風險中心連續3年以「公正轉型」為題進行民意調查，詢問民眾對於氣候變遷相關政策及議題的感知與意向。記者李柏澔／攝影

台大風險中心連續3年以「公正轉型」為題進行民意調查，詢問民眾對於氣候變遷相關政策及議題的感知與意向。本次民調顯示，其中針「2050淨零碳排」政策，有過半受訪民眾認為，即使企業提出自主減量計畫，但政府徵收碳費時不應獲得優惠費率，碳費費率也應該再提高。

台大風險中心今天舉辦「2024台灣公正轉型調查發布記者會」，本次調查時間自2024年10月17日至2024年10月25日，調查對象為全台18歲以上民眾，以「市內電話」及「行動電話」兩種電話調查方式進行訪問，總計完成有效樣本1102份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在±2.95個百分點之內。

台大國發所助理教授林竣達表示，今年調查顯示指出，86.5%受訪民眾認為台灣社會收入不平等問題嚴重，比預期中還高；有59.8%受訪民眾表示政府的減碳政策時，沒有妥善考量民眾意見；而有46.5%受訪者擔心貧富差距進一步擴大。

在氣候變遷對台灣勞工的負面影響部分，79.9％受訪者認為嚴重；78.1％受訪民眾支持政府對企業徵收碳費；而值得注意的是，56.4%的受訪民眾認為，即使企業提出自主減量計畫，但政府徵收碳費時也不應該獲得優惠費率，以及50.7%受訪者認為政府應提高碳費。

台灣青年勞動九五聯盟理事鄭中睿指出，今年調查的受訪者擔心對企業徵收碳費會增加個人及家庭的日常生活開支，也就是憂慮台灣的貧富差距會因為淨零擴大，政府與淨零相關的財政投入應優先以擴大提供公共服務的方式，滿足居住、交通等一般人的日常需求，盡可能減少給予私人企業的補貼，以免淨零排放淪為劫貧濟富的不公正轉型。

環境部表示，給予執行自主減量計畫的企業優惠費率是依法設計，目的是要促成企業整體的碳排放減少，至於碳費的徵收下是否會轉嫁到家庭財務，因為目前碳費收費對象以製造業和電力業為主，住商和運輸都沒有收碳，民眾的想像和實際還是有差距的。

台大 淨零 碳費

延伸閱讀

台灣企業永續獎／中信金勇奪五大獎項

台灣企業永續獎／友訊深耕ESG 永續績效亮眼

台灣企業永續獎／東聯化學 推動循環經濟

台灣企業永續獎／宏遠興業 優化能源效率

相關新聞

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成...

童子賢提出我國充電樁落後歐盟 交長：數據可能有誤

我國2050淨零路徑已規劃2030年要全面市區公車電動化，屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴，估帶來每日24萬度用電需求。...

信義開發榮獲永續雙項大獎 展現低碳智慧與永續卓越實力

2024年第十七屆「台灣企業永續獎」（TCSA）11日盛大舉行，信義開發首次參賽便憑藉全面的永續策略與創新實踐脫穎而出，...

環境部攜手工研院開發石膏板再利用技術 共創建材永續

石膏板是建築領域中常見的建材之一，其耐火、耐潮濕、不易變形、不易龜裂等特性，廣泛應用在室內隔間、天花板、牆壁等結構。因應...

興達海基一連錯過三帖續命解方 終至不可收拾

中鋼（2002）投資的興達海基成立之初就受困，一路踉蹌最終倒地，各界討論餘波盪漾，總體歸納興達海基一連錯過三帖續命解方，...

房市太冷！房仲：台北、桃園議價空間近一成 12月「無期待」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號，結果11月燈號維持綠燈，分數43.6分，為去年9月以來新低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。