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維護中高齡就業權利 中華汽車輔導留任率99%

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵雇主推動世代合作與經驗傳承，並透過企業輔導團、職務再設計等服務創造友善的工作環境。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵雇主推動世代合作與經驗傳承，並透過企業輔導團、職務再設計等服務創造友善的工作環境。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵雇主推動世代合作與經驗傳承，並透過企業輔導團、職務再設計等服務創造友善的工作環境，近期舉辦「2024壯世代就業菁采獎」頒獎典禮，菁采獎設有職場領航組、世代共榮組、職務再造組及傑出推手組等4大獎項，桃竹苗分署輔導轄區共10間廠商，打造中高齡友善職場的努力與成效。

桃竹苗分署輔導轄區有「中華汽車」、「松下電材」、「玖鼎電力」、「永一幼兒園」、「達穎塑膠」、「弘馳」、「環球晶圓（中德分公司）」、「泓格」、「中欣行（竹南園區汙水處理廠）」、「力鼎精密」等10家廠商入圍並全數獲獎。

職場領航組目的在表彰積極進用中高齡者及高齡者並落實相關措施，推動具體成效的企業，以「中華汽車工業股份有限公司」為例，推動「中華三零長青啟航計畫」，以「職場零障礙、健康零負擔、發展零極限」為三大主軸，為員工提供涵蓋工作環境、身心健康及未來發展等全方位的支持，公司還成立專門的顧問公司，協助中高齡員工轉任專業顧問，延續其職涯舞台，積極協助中高齡及高齡員工穩定就業。

此外，中華汽車透過勞動部多項計畫與措施，積極打造中高齡友善的職場環境。為關懷員工的身心健康與生活需求，中華汽車藉由「工作生活平衡補助」辦理各類身心健康、退休理財與生活旅遊等講座。中華汽車始終認為員工是公司最重要的資產，並積極留用中高齡及高齡員工，至今留任率高達99%。

桃竹苗分署長賴家仁表示，菁采獎期待以具體成功案例促使各界仿效，本次獲獎10家企業在營造中高齡友善職場已深耕許久，並透過全面的用人機制檢討、廣納意見且不斷精進，有效的提升中高齡員工及一般員工的留任率。

勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵雇主推動世代合作與經驗傳承，並透過企業輔導團、職務再設計等服務創造友善的工作環境。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵雇主推動世代合作與經驗傳承，並透過企業輔導團、職務再設計等服務創造友善的工作環境。圖／勞發署桃竹苗分署提供

中華汽車 中高齡 職場

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