中石化獲運動企業標章 打造永續幸福職場

中石化（1314）12日表示，公司持續推動職場運動風氣不遺餘力，成效卓著，榮獲教育部體育署113年度運動企業標章認證，效期為113年11月1日至116年10月31日為止。認證典禮於11日下午在中油大樓國光會議廳舉行，中石化由產銷事業部副總經理李建憲代表出席接受此份榮譽及肯定。

中石化公司認為，同仁健康是企業運行最重要的基石，健康狀況影響到工作效率和團隊合作，因此秉持著人才永續、尊重友善、共同成長、創新無限等四大理念，鼓勵並投注大量資源在提升員工體健的行動方案。

具體措施諸如制定多項福利及措施，營造健康的工作環境。中石化的運動風氣鼎盛，總公司及各廠區各組織有壘球社、登山社、羽球社、瑜珈社、乒乓球社、保齡球社等多種類運動社團，參與相當踴躍；同仁們除了每週自主排練教學相長以外，也不定期相約競技，並偶與協力廠商及客戶進行友誼賽。

此外每年並有跨廠區聯合舉辦多場體育競賽及球類活動，而聯合登山活動更是中石化年度盛事！

相關公司重要體育盛事乃結合跨部門資源籌辦，由職工福利委員會及各廠區及單位偕同管理事業部所轄之企業關係處、人資處及職安衛處，共同辦理並公告且大力募集各級同仁參與，活動均外聘具體育運動專業教練證照指導員2名並配有專職護理人員1名。

種種具體人、物力的投入及橫向溝通合作，真正體現了此運動企業標章認證的三大核心精神：1.鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任(Corporate Social Responsibility，CSR ) 。2.協同企業力量支持運動產業之發展。3.彰顯企業之健康人力資源與品牌價值。

中石化堅信，同仁是公司最大最重要的資產，唯有協助保持同仁身心健康，才能夠讓勞資雙方一起迎接更多的挑戰並實現更大的成功！未來，公司也會持續探索更多創新及促進健康的活動，並預期通過這些資源的投入及努力，必可以讓每位同仁獲取最佳的健康身心狀態，並在友善的工作環境中發揮出最佳的工作表現，進而達到工作生活兩平衡，共創雙贏。