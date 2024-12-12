榮成連續七年獲台灣企業永續獎肯定

2024 年第17屆 TCSA 台灣企業永續獎11日頒獎，榮成紙業（1909）連續七年獲肯定，今年獲頒永續報告「造紙業第一級金獎」及綜合績效類「台灣永續企業績優獎」，再次體現榮成在永續發展環境（E）、社會（S）、公司治理（G）面向推動成果。

面對嚴峻氣候變遷帶來的實體與轉型風險，減碳已成為全球公民保護地球最緊迫的行動，也使得榮成「2050 淨零減碳路徑」規劃的越趨清晰，現今共發展出高達11項循環經濟模式，生產每噸工業用紙排碳量0.64噸，低於同業30%以上、噸紙用水低於4噸、99%以上廢紙作為造紙原料、散漿用水循環回用26次相當於節水6,000萬噸、獨家專利技術污泥纖維回用等領先同業標竿技術，皆是榮成長期落實循環經濟及減碳使命成果。

為實現榮成邁向2050淨零減碳決心，於低碳造紙方面，榮成彰化二林低碳造紙廠投資45億增設一條全新低耗能25萬噸造紙機，2021年正式投產，取代兩條超過40年高耗能生產線，同時優化全廠區生產製程與空間動線以降低能耗與碳排放量，使得2023年碳排放量較前一年度減碳超過 13%。新能源建置規畫於2030年底前於台灣全廠區屋頂設置太陽能發電系統，總裝置容量預計達 15MW，每年預估發電1.8萬度，相當於減碳9000噸 CO2e。

綠色包裝方面，2023年度榮成台灣5廠於全數完成產線自動化及智慧化升級及大陸長沙廠2023年第4季投產後，集團綠色包裝總產能提升14%達15.6億M2。透過生產自動化、產品運輸優化改善、廠內鍋爐燃料從重油汰換為天然氣及汰換高效能製程設備，使廠區實質減碳效益每年超過4%，空氣污染物平均減少46%。此外，榮成提供客製化綠色包裝解決方案，將生產與設計融合環保概念及最低成本思維，以智能化生產模式，提供客戶低碳、高品質包裝材料，創造出最符合國際 ESG 理念產品。