新北預售屋成交減37% 多數行政區房價仍漲

新北市政府公布今年第3季預售屋實價登錄，共計揭露4,185件，總成交金額907億元，統計全市交易量及成交總金額均較上季減少37%，不過多數行政區房價仍上漲。

其中，新店區單季上漲49%最多，主因為新店區鄰近捷運七張站、央北開發區，有交易單價每坪80萬元以上的成交案例，相較上季交易以單價約45萬元之安坑地區山坡地社區為主，致均價上漲明顯。

另外，三重區申報件數1,049件、成交總金額238億元，蟬聯全市之冠，且已連續八季奪冠。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，分析113年第3季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，占比為73%，較上季增加16%。

60萬至70萬元區間占比居次，為18%，較上季相同區間減少7%。

成交總價區間則以2,000萬至2,500萬元為主流，占比32%，較上季相同區間增加3%。

其他非屬蛋黃區之行政區以每坪單價50萬元以上區間為最大宗，整體占比為52%，較上季增加6%；總價部分以1,000萬至1,500萬元為大宗，占比33%，較上季同區間減少2%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價板橋區83.4萬元居首，新店區79.9萬元緊追在後，其次為中和區、三重區、新莊區及土城區，每坪單價69.5萬元至77.2萬元。

再來是泰山、林口及五股區每坪單價53.2萬元至61.6萬元，最後為鶯歌及淡水區每坪成交均價45萬元及38.1萬元。

與前季相比，本季除淡水區外，各區成交均價均呈現上漲趨勢，淡水區本季因本季交易與上季相較，無每坪單價60萬元以上案件，致整體均價從每坪38.9萬元跌至38.1萬元，為交易熱區中唯一均價下跌區域。

此外，主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物面積多為41坪至54坪，平均總價以中和區3,724萬元最高；板橋區、新店區次之，分別為3,470萬元、3,401萬元。