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厝腳變屋主正流行 床墊業者砸1.55億華麗轉身

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中正區新生南路一段的床墊業者，由租轉買成為自家店面屋主。圖／台灣房屋中正店提供
中正區新生南路一段的床墊業者，由租轉買成為自家店面屋主。圖／台灣房屋中正店提供

內需回溫，許多長期經營的零售業自購店面，台北市中正區新生南路一段的一樓店面，由床墊業者承租多年，10月時以1.55億元，跟房東買下坪數約134.4坪的店面，由厝腳（租客）變成屋主。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，這間新生南路店面臨大馬路、近捷運東門站，門面寬又是巷口角間，該區雖非一級商圈，不過店面買賣及租賃都相當穩定，周邊有不少家具、廚具等家用品店，屬性相近，彼此也有聚客效應，當租客累積一定資產後，遇到房東願意出售店面，就把握此時機買下，作為自有資產更能穩定在此地深耕經營。

近兩年雙北市還有不乏業者買下店面自用的案例，去年「橡木桶洋酒」就一口氣買了兩間店面做為營業據點，包括總價約1.32億元的信義區忠孝東路樓店，以及1.23億元的新北三重樓店。

圖書文具店「墊腳石」，去年也以1.38億元買下士林的透店，也是從租客變屋主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，租客買店面自用好處多，首先，不少高單價零售業或診所業者，現金流大，資本足夠，購置原本就在商圈內經營的店面，不僅能自用，未來若不再經營，還可再出租，具靈活彈性運用。

其次，租用店面時已經歷長期觀察期，區域商圈符合業種和客戶習慣，經營風險已降低，且自用店面自主規劃性大，不用擔心房東漲租或收回，導致裝潢成本的浪費。

再者，店面不只是營業自用，不動產本身也會隨著時間增值，常見不少企業財團除了本業之外，也因購置不動產而獲利，因此對於有足夠現金流的企業，購買商辦、店面自用，也是階段性目標。

第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例修法後，法人購置住宅採許可制，不過店面、商辦等則不受限制，而業者購置店面自用，不僅化租金為資產，每年繳房屋稅及地價稅等相關持有費用也可列入成本，因此常見一些企業主，店開到哪裡就買到那裡，是經營者布局事業的規畫之一。

近兩年雙北購置店面自用案例 圖／台灣房屋提供
近兩年雙北購置店面自用案例 圖／台灣房屋提供

房東 新生 零售業

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