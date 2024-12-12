房地產科技標竿！信義房屋蟬聯 IT Matter Awards 最佳 IT 雇主獎

IMA資訊經理人協會11日舉辦2024年第二屆「IT Matter Awards」（下稱IMA）頒獎典禮，信義房屋再度榮獲「最佳IT雇主獎」，以「以人為本」的精神驅動數位轉型，AI賦能的投入備受肯定，其他「最佳IT雇主獎」得獎者還包括：聯發科技、星展銀行、LINE等企業。

IMA是由IMA資訊經理人協會主辦、數位發展部數位產業署指導，表揚對IT人才、技術與應用具有深遠社會影響力的企業，今年共有超過250家企業參獎，歷經50多位評審綜合評比，信義房屋蟬聯最佳IT雇主獎，成為引領房地產科技發展的標竿。

信義房屋數位智能中心王獻志數位長指出，2024年信義房屋全力推進AI技術應用，聚焦房地產數位解決方案的量能，優化數位智能中心，組織包括產品規劃管理部、網站營運管理部、AI應用發展部等團隊，以「人才密度」為核心策略，進一步強化「客戶導向」與「產品思維」，鞏固數位轉型根基，有效吸引IT專才加入，同步提升服務效率及客戶體驗。

信義房屋持續投資於數位專業能力培養及最新房產技術應用，信義企業集團人資長黃吉良表示，公司不斷擴充數位團隊量能並持續廣納賢才，目前已有破百人的紮實規模，更針對數位團隊量身打造培訓計畫，類別涵蓋軟體開發、產品設計與企劃、數據分析與AI應用、系統機制與資安、行銷科技與新技術應用等，共覆蓋24項專業能力，如Web前後端、UX/UI、數據工程、資訊安全、系統平台（SRE）、產品經理與專案管理等；另外也透過職能評估與主管深度訪談，為資淺到資深同仁設計專屬的個人職涯發展路徑。

信義房屋的MA（Management Associate）儲備人才計畫是公司吸引並培育多元化數位人才的重要措施之一。過去的MA儲備生如宋建學與譚雅晴，即使皆非資訊工程背景，但仍成功推動內部Sinyi GPT AI專案與LINE@找屋助理的開發，實現跨部門合作、帶動創新應用與數位轉型的綜效。其中，Sinyi GPT結合Azure Open AI技術，整合公司40年資料，打造高效對話機器人，大幅提升內部滿意度及使用活躍度；而LINE@找屋助理則優化買房客戶體驗提升黏著度，強化線上與線下的服務整合。

為打造IT人才「有感」的薪酬與福利，信義房屋每年將三分之一稅後盈餘與同仁共享，並提供同仁持股紅利；另有每年高達1.5萬元價值的「彈性信福幣」，可用於健身運動、多元學習、電動機車等消費；還有幕僚同仁的彈性工時與優於法令的健康照護，包括免費同仁健檢、12萬生育獎金等。黃吉良指出，公司鼓勵同仁持續進修，2022年起共計補助外訓超過4,359小時，投入逾128萬元，並於2024年延續系統化學習課程，讓同仁在專業與軟實力方面獲得全方位成長。

王獻志表示，截至目前，信義房屋在數位人才推展下共取得289筆專利，更以「DiNDON智能賞屋」、「AI智能配案」、「我家有多夯」等多個數位房仲應用多次奪得數位奇點獎項；今年再締新猷，報名產品全數摘金，更獲得一項評審團大獎，創下最佳紀錄：包含「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」獲得創新類別大獎、最佳數據運用創新獎金獎、最佳商業轉型創新獎銅獎；專為夥伴敏捷式工作所設計的AI生成工具「義點通」則榮獲最佳AI商務行銷獎金獎。對外方面，則積極參與產學合作，如台大會計學系合作擔任企業講師，引領學生實戰專案掌握數據科學應用，為台灣數位人才發展做出貢獻。

信義房屋不僅致力於成為數位化浪潮中的「不動產集團造局者」，更持「以人為本」的理念投入長期人才發展與數位創新，打造更好的居住體驗。未來，集團將持續推動房產科技（PropTech）與數位應用，為台灣房地產業帶來更多突破與可能性。

信義企業集團將持續招募優秀的跨領域數位與AI夥伴，誠摯邀請專業人才加入；更多詳情可上信義集團徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。