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建商開始減量守價 北台推案腰斬、創9個月新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌發布最新預售市場調查指出，從今年3月起連續數個月的爆量預售推案，終於在11月冷靜下來，北台灣總計僅600多億元，相比前月腰斬，也是9個月以來最低，建商面對現實，態度轉為以拖待變。

根據調查，11月沒有破百億元指標案，量體最大新案是廠辦案，為新北市林口區的「富創得林口AI新創園區」，總銷約80億，住宅市場蕭條可見一斑。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，11月買氣有回升，但仍處於低檔，指標建案平均來客組數每週仍不到20組，平均成交組數每週也僅1.6組，還不如連續升息、禁止預售轉讓條例公布時，賞屋量平均20-30組，成交2-3組。

他表示，如果排除台北市文山區，以及新北市三重區與林口區，和桃園市的中路重劃區等大案拉抬，狀態更為慘烈，沒有品牌、地段加持的個案，寒風刺骨相當有感。

買氣不振，待售建案數同步走升，11月來到1,017案，是今年6月以來首次突破千件，宜蘭地區、桃園市皆都出現去化不良，桃園市大園區、觀音區等二線房市區更加明顯。

雖然市況不好，但議價率連續9個月都在一成以內，主要是當前建案以小宅、品牌建案、知名地帶為主，加上建商低首付、送贈品行銷，令價格維持一定水位。

陳炳辰指出，2024年剩下最後一個月，新案已無可期待，但因為上半年熱潮，預期北台灣全年推案量將突破1.4兆，來到史上新高。明年尚不明朗，目前雙北市中正區、南港區、新店區、三重區、中和區、三峽區，與桃竹地區的中壢區、大園區、竹北市都有指標新案計畫登場，是否如期，有待觀察。

北市 建商 建案 買氣

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