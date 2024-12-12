中鋼榮獲2024年台灣十大永續典範企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)12月11日舉辦「台灣十大永續典範企業獎」頒獎典禮，中鋼（2002）面對產業環境變化及永續發展挑戰，提出以「智慧創新、綠能減碳、價值共創」為三大核心的企業願景，也呼應聯合國及台灣永續發展目標，制定短、中、長期的減碳方案及2050年碳中和路徑規劃，並持續實踐「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大經營發展主軸，展現出優異的永續綜合績效，第八度榮獲台灣企業永續獎最高榮譽的「台灣十大永續典範企業獎」，同時也獲頒永續報告傳統製造業白金級，由陳守道總經理接受經濟部郭智輝部長頒獎。

中鋼自建廠以來即致力推動節能減碳，12年前全球ESG浪潮方興未艾時，也規劃包括「開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴、開拓綠色事業和倡導綠色生活」之5G策略，以系統性及組織性的方式落實減碳工作。為挑戰2050年碳中和的嚴峻目標，中鋼於2021年2月設置節能減碳及碳中和推動小組，由董事長擔任負責人，每季召開一次會議監督氣候變遷議題，並定期向董事會報告推動進度。中鋼在2021年至2023年期間總計完成682項減碳方案，包括增加製程廢熱回收機制、提昇廢熱回收效率及能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術減少能耗等，年減碳量約127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去2011年至2020年平均值的2.9倍。

在資源循環方面，中鋼2021年開發的鍍鋅鋼品RC12(Recycled Content 廢鋼含量12%以上)通過UL 2809認證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業後，再於2022年及2023年分別取得鍍鋅鋼品UL2809 RC20及RC40認證。中鋼生產的高再生料鋼品不僅屢屢突破技術瓶頸，RC12、RC20及RC40合計銷售量更大幅增長，從前年銷售約8,300公噸，成長至去年約25,900公噸，今年的銷售量更超越去年水平，獲多家全球領導科技大廠導入使用，應用於電腦、家電、伺服器及傢俱。中鋼今年也結合集團子公司中龍鋼鐵的電爐添加鐵水產製技術，冶煉出媲美高爐製程水準的RC60產品，已再取得UL認證，力助客戶開闢低碳藍海新市場。

在再生能源方面，中鋼於2016年結合集團公司共同成立中鋼光能公司，發展太陽光電事業，截至目前累積建置量為100.3MW，每年約可貢獻1.1億度以上之綠電，每年減碳5.9萬噸；另外，中鋼已完成11MW儲能系統建置，除了參與台電電網動態調頻，抵減用電大戶綠電義務量之外，也依照台電時間電價降減電費操作，並強化廠內電網韌性，朝「節能、創能、儲能」的智慧精緻鋼廠邁進。此外，中鋼與CIP於彰化外海共同投資建置的中能風場獲配300MW容量，31座風機不僅於今年全數完工，也於10月順利併網供電，年發綠電量預估達11億度，減碳潛力約55萬公噸/年，為台灣離岸風電產業發展助上一臂之力。