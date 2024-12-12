亞泥落實永續 全方位深化ESG治理

台灣企業永續獎第二波得獎名單11日揭曉，亞泥（1102）連續三年榮獲台灣百大永續典範企業獎，更以完善的永續績效揭露透明度，連續四年獲頒永續報告白金級獎項，這份雙重榮耀，證明亞泥在ESG績效的全面成果。

代表領獎的亞泥副總經理余東霖表示，亞泥透過詳盡的永續報告揭露資訊，讓企業運作更透明，這是對內部治理的堅持，也是對外部利害關係人的責任和承諾，亞泥同時推展環境保護和社會參與，讓企業永續經營不只是目標，而是實踐在日常運作的具體行動。

亞泥把永續理念深植在企業治理，具體實踐在薪酬制度上，高階經理人的薪酬和ESG永續績效指標緊密結合，年度績效考核中，ESG表現直接影響變動薪酬的6%，形成強大的內部驅動機制。此外，亞泥持續落實ISO 37001反賄賂管理系統，2023年全體董事和員工均簽署「賄賂防制政策遵循聲明書」，各據點從業人員完成賄賂防制培訓，從內部治理到外部供應鏈管理，亞泥都展現對於「賄賂貪腐」零容忍的決心。

在人才發展方面，亞泥於1998年推出「員工信託持股」方案，讓員工共享企業成長成果，截至2023年底適用率達73%，員工參與率近六成。亞泥培養內部人才不遺餘力，支持員工針對職涯成長需求，藉由透明公正機制，內部轉任或跨部門學習，因此年年保持低自願離職率，以去年為例，扣除退休人員，自願離職率僅3%。

面對全球氣候變遷挑戰，亞泥制定短中長期減碳策略藍圖，逐步向淨零目標邁進。除了力行循環經濟、生產低碳水泥，亞泥也投入碳捕捉再利用（CCU）技術研究，預計2030年達到每年捕捉再利用1.8萬噸碳排放。亞泥主要製造廠區的ISO 14001環境管理系統目前覆蓋率已達86%，環境績效更與高階主管薪酬直接連結，績效不佳者將扣減個人紅利，這顯示亞泥在環境治理上的嚴謹態度。

亞泥積極履行企業社會責任，透過多元社區參與計畫，打造更和諧的在地關係。公司在主要營運據點設立聯繫窗口，協助推行地方發展。在推廣生態教育方面，亞泥遍及全台的大規模環境教育計畫，累積服務人次達191,514人，輔導營造蝴蝶棲地34處，對台灣生態保育貢獻卓著。

亞泥的永續成就扎根於全體員工的努力和對社區的承諾。透過卓越的公司治理、深耕人才培育、推動低碳技術，亞泥不僅締造企業佳績，更以實際行動引領產業走向永續新局，成為企業發展標竿。