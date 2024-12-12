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中鋼工程2024年榮獲高雄市環保局優良營建工地殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」營建工地今年獲頒高雄市優良營建工地殊榮，由中鋼土木工程處處長李春雄(右)代表公司接受環保局副局長高宗永(左)頒獎。（中鋼/提供）
中鋼「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」營建工地今年獲頒高雄市優良營建工地殊榮，由中鋼土木工程處處長李春雄(右)代表公司接受環保局副局長高宗永(左)頒獎。（中鋼/提供）

高雄市政府環保局12月11日假中鋼（2002）集團總部大樓國際會議廳舉辦「20243年優良智慧工地頒獎成果發表會」，中鋼目前積極投入「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」營建工地，不僅秉持優於法規標準的精神進行工程施作及營建管理，也應用人工智慧技術強化智能監測及管理措施，今年獲頒高雄市優良營建工地殊榮，由中鋼土木工程處李春雄處長代表公司接受環保局高宗永副局長頒獎。

中鋼為強化全廠電力系統韌性，超前部署於2030年實現「製程設備電力化」碳中和路徑之前做好準備，已積極投入「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」。中鋼營建工地除依法規要求設置的監控設施外，另在工地周圍增設粒狀污染物、溫度、濕度及噪音等監測設施，並應用人工智慧模組協助防塵網覆蓋、車牌及揚塵辨識，強化工地進出車輛及工區管理。此外，中鋼也運用物聯網技術，將各項監測、監控設施資訊整合至工地顯示看板、灑水設備及人員警示等系統，利用工地管理人員即時應變，透過推播紀錄精進工程管理品質。

中鋼除今年獲得高雄市營建優良工地獎的「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」外，包括近年來已陸續完成的「一號燒結增設脫硫設備工程」及「新建煤礦封閉式建築工程」，以及目前仍投入的「煉焦爐及乾式淬火設備建造工程」，皆須在有限空間及不影響生產下，進行舊設備拆遷、整地及建置，施工難度遠高於素地興建，惟中鋼始終以「環境管理」與「清潔生產」為目標，並採智慧工地管理模式來提升工區管理與環境品質。未來中鋼在相關環保工程完成後，預計可達到每年減少粒狀物77.9噸、硫氧化物954噸、氮氧化物56噸及揮發性有機物73噸等空污減量效益。

中鋼已連續七年榮獲高雄市優良營建工地獎項殊榮，除了感謝高雄市環保局長期以來的指導，未來仍持續秉持「沒有最好，只有更好」的理念，持續戮力推動廠內能源使用效率提升及強化空污防制效益等工程，並將積極精進營建工地智能化管理措施，除為維護高雄市空氣品質貢獻心力、善盡企業社會責任之外，也讓中鋼朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進。

中鋼 環保 空污 高雄市

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