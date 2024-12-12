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金耘鋼鐵攜手榮剛公司、高準公司合辦技術研討會 講解新產品

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金耘鋼鐵專注引介榮剛（5009）生產研發的特殊鋼及提供技術導向的優質銷售服務，2024年7月榮剛推出高階鏡面不銹鋼TS-GPX1，應用領域在台灣最專精的電子、汽車相關等產業，榮剛公司連續兩年推出新產品，持續推動國產自主，為終端用戶提供全新的選材方案，金耘鋼鐵兩年間不斷持續舉辦研討會，與高階產業用戶展開更深層的鏈結。

這次活動與榮剛公司、高準公司合辦，邀請成功大學機械工程系教授黃聖杰擔任研討會主持人、由榮剛公司研發主任鐘健銘、高雄科技大學模具系教授黃俊欽、正修科技大學教授李政男、金屬中心精密成形系統組組長許富銓，四位專家學者為來賓帶來精彩的新產品講解、光學鏡片射出成型模具設計、精密模具加工、模具表面改質技術等專業的技術介紹，另外金屬中心也精心為企業帶來新的政府補助資源介紹、讓企業有更多的經費與資源可用於提升技術能力。

響應國際持續呼籲的供應鏈韌性及永續發展，金耘鋼鐵藉由串接產官學研四大領域、建構完整的產業生態圈，將供應鏈從上游的原材料、至中游的半成品、到終端的成品件，藉由各面向將廠商加深鏈結關係與提高韌性，同時透過本土國產的產品、可有效提升業務競爭力、減少碳排放，達成永續發展的一環，最後引入政府單位的資源，協助業界們在面對國際政經環境快速的變動下，持續茁壯發展。

榮剛 鋼鐵

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