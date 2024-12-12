川普執政+台灣打房…房仲曝：赴美買房捕獲野生富爸爸
川普重返執政，加上台灣打炒房、台海地緣政治風險等，房仲觀察，近期台灣高資產族群思考赴美購屋置產，詢問度翻倍成長，其中又以打算為在美就學就業的父母約占八成最多，其他地緣政治、資產配置各占約一成。
美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，美國大選後，每周主動來電洽詢投資逾50組，較選前約20多組，翻倍增加。
FUNWOO執行長曾意婷分析，川普提出企業與個人所得稅有望雙降的減稅計畫，不僅將吸引更多企業投資，也提升就業率與消費力，對於美國的住宅與商業地產市場有推動作用。
曾意婷觀察，隨著川普重返執政，有意吸納科技等相關的傑出人才，台灣高資產族群最大感受是綠卡申核速度變快，甚至有人突然拿到綠卡來諮詢。
曾意婷發現，台灣近期因打炒房，對於持有多戶的高資產族群，尤其是孩子在美國就學或就業，也開始整理台灣房產，轉而到美國幫子女購屋置產，還可省下高昂房租。買家以台南開業醫生、企業主最多，其次是新竹的科技人。
曾意婷分析，台灣人赴美投資不動產的變化走勢，從20年前最青睞加州、舊金山，到10年前偏愛矽谷，近幾年目光鎖定大西雅圖地區，尤其是西雅圖創新金三角，貝爾維尤（Bellevue）、柯克蘭（Kirkland）、雷蒙（Redmond）有國際大企業進駐與高薪就業機會，取代華人聚落，成為置產的主要的考量。
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