快訊

MLB／紅襪沒搶到索托但換到白襪王牌 交易代價是4強力新秀

新北環狀線修復完成！侯友宜：今中午12點恢復全線通車

百里侯熱身／賴清德憂2026桃園無人可戰 綠營黑馬現身

聽新聞
0:00 / 0:00

打炒房後…台中這1區依舊火熱 北部建商斥百億布局

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中14期重劃區內的台中巨蛋今年3月動工，圖為台中巨蛋示意圖。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋今年3月動工，圖為台中巨蛋示意圖。圖／台中市政府提供

央行打炒房後，台中房市降溫，不過，北屯區14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋接待會館、客戶服務中心，北部建商華固建設砸重金在台中打造客戶服務中心昨啟用，並投資100億元布局，劍指14期。

信義房屋中三區協理方浩銓說，台中最大、最受期待的重劃區，非14期莫屬，14期是近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心、統一集團即將投資打造的「太子置地廣場」等重大建設，將陸續完工。

華固建設董事長鍾榮昌昨在華固台中客戶服務中心啟用上說，台中擁有產業支撐、人口紅利、又在台灣中心，華固看好北屯區14期重劃區，因為有巨蛋、漢神百貨又緊鄰水湳經貿園區，低密度規畫，最為宜居，將成花園住宅的示範區。華固投資100億元布局，已買下5塊土地，目標一年一案。

華固建設首次跨足台中，在水湳推出「華固頂滙」，實登成交均價價單站上8字頭，目前推出位於14期的第二案「華固豐滙」，第三案位於14期的崇德十路案、第四案位於14期的豐樂路二案，以及第五案位於水湳的經貿五路案。

對於政府打炒房？鍾榮昌認為，受政策影響，建商都有能力減量推案，因此雖然需求減少，預料明年供給一定會減少，但特定高端市場受政策影響相對較小，仍有不錯的表現。

磐興建設在台中市14期重劃區仁平段打造「磐興娘家館」，做為企業總部兼接待會館，與麗明營造在14期合作推出3案，最新案為台中巨蛋首排的「磐興寬越」大樓案。

精銳建設致力讓建築與綠意完美融合，近6年已在台中打造2座秋紅谷的綠意面積，精銳布局14期，陸續推出「THE精銳」等大樓案，並在14期仁平段打造「綠奢華體驗館」，深度展演精銳建築理念。

華固台中客戶服務中心昨啟用。記者趙容萱／攝影
華固台中客戶服務中心昨啟用。記者趙容萱／攝影
精銳建設在台中市14期仁平段打造「綠奢華體驗館」，展演精銳建築理念。記者趙容萱／攝影
精銳建設在台中市14期仁平段打造「綠奢華體驗館」，展演精銳建築理念。記者趙容萱／攝影
華固台中客戶服務中心昨啟用。記者趙容萱／攝影
華固台中客戶服務中心昨啟用。記者趙容萱／攝影
磐興建設在台中市14期重劃區仁平段打造「磐興娘家館」，做為企業總部兼接待會館。記者趙容萱／攝影
磐興建設在台中市14期重劃區仁平段打造「磐興娘家館」，做為企業總部兼接待會館。記者趙容萱／攝影

台中市 建商 房市 華固 重劃區

延伸閱讀

營造施工費基準上調

全國估價師公會新修訂營造施工費基準 每坪上調8%~20%不等

央行重手打炒房 11月個人房地合一稅增幅探14月新低

大型山坡地社區「老丙建」糾紛多 結構技師：易有安全問題

相關新聞

建商開始減量守價 北台推案腰斬、創9個月新低

住展雜誌發布最新預售市場調查指出，從今年3月起連續數個月的爆量預售推案，終於在11月冷靜下來，北台灣總計僅600多億元，...

中鋼榮獲2024年台灣十大永續典範企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)12月11日舉辦「台灣十大永續典範企業獎」頒獎典禮，中鋼（2002）面對產業...

亞泥落實永續 全方位深化ESG治理

台灣企業永續獎第二波得獎名單11日揭曉，亞泥（1102）連續三年榮獲台灣百大永續典範企業獎，更以完善的永續績效揭露透明度...

中鋼工程2024年榮獲高雄市環保局優良營建工地殊榮

高雄市政府環保局12月11日假中鋼（2002）集團總部大樓國際會議廳舉辦「20243年優良智慧工地頒獎成果發表會」，中鋼...

金耘鋼鐵攜手榮剛公司、高準公司合辦技術研討會 講解新產品

金耘鋼鐵專注引介榮剛（5009）生產研發的特殊鋼及提供技術導向的優質銷售服務，2024年7月榮剛推出高階鏡面不銹鋼TS-...

打炒房後…台中這1區依舊火熱 北部建商斥百億布局

央行打炒房後，台中房市降溫，不過，北屯區14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋接待會館、客戶服務中心，北部建商華固...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。