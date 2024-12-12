打炒房後…台中這1區依舊火熱 北部建商斥百億布局

央行打炒房後，台中房市降溫，不過，北屯區14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋接待會館、客戶服務中心，北部建商華固建設砸重金在台中打造客戶服務中心昨啟用，並投資100億元布局，劍指14期。

信義房屋中三區協理方浩銓說，台中最大、最受期待的重劃區，非14期莫屬，14期是近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心、統一集團即將投資打造的「太子置地廣場」等重大建設，將陸續完工。

華固建設董事長鍾榮昌昨在華固台中客戶服務中心啟用上說，台中擁有產業支撐、人口紅利、又在台灣中心，華固看好北屯區14期重劃區，因為有巨蛋、漢神百貨又緊鄰水湳經貿園區，低密度規畫，最為宜居，將成花園住宅的示範區。華固投資100億元布局，已買下5塊土地，目標一年一案。

華固建設首次跨足台中，在水湳推出「華固頂滙」，實登成交均價價單站上8字頭，目前推出位於14期的第二案「華固豐滙」，第三案位於14期的崇德十路案、第四案位於14期的豐樂路二案，以及第五案位於水湳的經貿五路案。

對於政府打炒房？鍾榮昌認為，受政策影響，建商都有能力減量推案，因此雖然需求減少，預料明年供給一定會減少，但特定高端市場受政策影響相對較小，仍有不錯的表現。

磐興建設在台中市14期重劃區仁平段打造「磐興娘家館」，做為企業總部兼接待會館，與麗明營造在14期合作推出3案，最新案為台中巨蛋首排的「磐興寬越」大樓案。