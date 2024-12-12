台灣企業永續獎／凱基壽抱雙獎創佳績

凱基金控（2883）旗下凱基人壽永續治理績效卓著，再度蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎的「永續報告－金融及保險業組白金獎」及「永續綜合績效－台灣100大永續典範企業獎」。

凱基人壽指出，TCSA台灣企業永續獎由台灣永續能源研究基金會主辦，素有台灣永續奧斯卡獎美稱，是國內永續經營及永續報告書評比最具代表性的標竿獎項，此次凱基人壽再獲殊榮肯定，展現凱基人壽永續價值的新高度。

凱基人壽表示，凱基人壽以「深化盡職治理、創建普惠共榮、實踐低碳轉型、引導永續金融」四大主軸為核心策略，將永續理念落實於保險及投資的核心業務日常營運中，並打造全方位數位創新策略，持續透過數位賦能，提升工作效能與專業競爭力。

同時，啟動創新的跨業合作，希冀與各界攜手共創永續價值。凱基人壽在締造穩健營運績效的同時，也持續對環境、社會與自身的永續發展做出貢獻，獲得評審肯定，榮獲「永續綜合績效獎」。

永續報告書是凱基人壽與利害關係人溝通永續發展策略及管理成效的重要平台，持續精進永續資訊揭露品質，已連續十年獲得「永續報告獎」的肯定。為呈現凱基人壽在「公平待客」方面的諸多作為，今年度以專欄方式介紹並做為永續報告書的揭露主軸，彰顯凱基人壽在社會共融面向的重要貢獻。

在服務層面上，分別為聽障、視障、身障、高齡及新住民等弱勢族群，提供包括「手語翻譯」、「保單點字辨識」、「保險業務到府服務」、「高齡失智友善關懷」及「多國語言翻譯」等一系列友善服務措施，為凱基人壽的保戶提供更有溫度的金融服務品質。

凱基人壽永續經營有成，除積極推動永續投資及實踐綠色營運的相關作為，今年以來，也獲得台灣永續能源研究基金會所辦理的「TWSIA台灣永續投資獎」及「TSAA台灣永續行動獎」等殊榮。展望未來，凱基人壽持續接軌國際永續發展趨勢，將ESG深度融入壽險業營運的各個層面，實踐成為「最受推薦和信賴的壽險公司」願景。