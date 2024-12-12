台灣企業永續獎／國泰獲最高等級榮耀

「2024 第17屆TCSA台灣企業永續獎」昨（11）日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）榮獲「十大永續典範企業獎（服務業組）」、「永續報告獎白金級」最高等級榮耀，旗下國泰人壽、國泰產險、國泰投信皆獲「永續報告獎白金級」、國泰證券獲「永續報告獎金級」、國泰建設亦獲「永續報告獎白金級」，反映國泰金要發揮永續金融先行者職能，將永續策略與治理融入營運、投融資與各項服務，以邁向2050淨零。

國泰金控連四年前進COP（聯合國氣候變遷大會）、二度受邀倫敦證交所於國際舞台倡議台灣、亞洲到世界的永續金融觀點，持續接軌國際前瞻氣候變遷脈動，並首度榮登「2024富比世全球最佳雇主排行榜」台灣唯一百大企業，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，打造公平與共融友善職場環境。

做為台灣第一家RE100金融業會員，承諾2050年金融資產淨零排放，積極議合與利害關係人協力共好，密切關注投融資企業的氣候轉型路徑與發展，推動再生能源投融資，響應國家重要能源政策，鼓勵壽險資金投入國內公共建設，10月由子公司國泰人壽投資沃旭大彰化西北離岸風電，與國泰電業共同取得50%股權，實踐永續承諾。

國泰人壽也連四年獲得「永續報告白金獎」，為亞洲第一家自行遵循聯合國發布之「PSI永續保險原則 （Principles for Sustainable Insurance）」的壽險業，將環境、社會和公司治理議題納入日常營運，透過永續報告書揭露永續專案與作為，訂定短中長期目標及行動方案；另外，國泰人壽今年以800萬保戶資料為基礎，寫國內首家發布「保戶健康年報」的保險公司。

國泰產險持續導入最新準則（GRI、SASB、IFRS S1）、永續金融評鑑題目、先行者聯盟承諾等，並於官網打造全新中英文企業永續專區。

國泰證券以「支持、賦能、創新」為核心，攜手利害關係人共創更大永續價值，推出具永續效益的創新金融商品，承銷輔導七家11案具環境效益或社會效益公司、累積承銷14檔綠色債券及社會責任債券。

國泰投信今年首次發布《2023年永續報告書》，整合全球重要永續框架，為台灣首家獲得會計師有限確信報告且唯一榮獲永續報告獎投信業。