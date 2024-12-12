台灣企業永續獎／中信金勇奪五大獎項

中信金控（2891）積極落實ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，11月甫獲財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2024台灣企業永續獎」單項績效八大殊榮，昨（11）日再度奪下「2024 台灣企業永續獎」之「綜合績效獎」及三項「企業永續報告獎」，旗下子公司中信銀行董事長陳佳文更榮膺「永續傑出人物獎」。

此為中國信託金控第三度榮獲「台灣企業永續獎」個人獎項的最高榮譽，頒獎典禮由經濟部部長郭智輝親臨頒獎，中國信託銀行董事長陳佳文、中信金控總經理高麗雪出席受獎。

中信銀董事長陳佳文深信「落地實行」是淨零最佳解方，任職中信金控總經理期間，積極促成中信金控引進國際永續倡議接軌國際、擔任永續金融先行者聯盟首屆主席完成任內使命。此外，陳佳文鼓勵中信金控依科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT）規劃自身營運減碳及綠電布局，以投、融資的力量支持國家綠色能源政策、協助客戶實質減碳。

中信銀行2017年成立專責團隊，與離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源（Ørsted）等國際大廠合作，是台灣唯一擔任五個離岸風電案場開發商財務顧問之金融機構，且籌組亞太區最大規模海龍聯貸案等多項離岸風電專案融資，協助政府推動能源轉型。2023年起，中信銀行攜手工業技術研究院策略結盟「355減碳計畫」，解決中小企業轉型資金與技術缺乏的問題，迄今已完成26家企業客戶淨零診斷輔導。

為全面發展企業永續，中信金控以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大永續策略主軸，引領國際永續倡議、協助客戶低碳轉型、深耕普惠金融及五大公益，勇奪「綜合績效獎」之服務業組「十大永續典範企業」，持續深化與利害關係人溝通，2023永續報告書完整揭露2050淨零路徑與SBT設定暨達成情形，獲得「企業永續報告獎」金融及保險業第一類白金級肯定；子公司台灣人壽保險公司及首次出具永續報告書之中國信託綜合證券公司亦分別獲第一類金級及第二類銀級榮譽。

中國信託亦積極關注生物多樣性議題，2014年進駐鑽石級綠建築標準的中國信託金融園區、認養園區旁三重世貿公園，種植131種台灣蕨類與原生植物，打造全台首座戶外蕨類秘境，11月與台北市政府工務局續約，未來十年將持續認養，以實際行動支持生物多樣性。