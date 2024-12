台灣企業永續獎／玉山連十年拿典範獎

玉山金控(2884)再次榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告書獎白金獎」,加上人才發展領袖獎、創意溝通領袖獎、職場福祉領袖獎、氣候領袖獎等TCSA單項績效獎項,本次總計榮獲六個獎項,其中連續十年獲頒「台灣十大永續典範企業獎」,除為台灣金融業最佳紀錄,更充分展現玉山永續金融先行者的長期堅持與決心。

「TCSA台灣企業永續獎」舉辦迄今17年,累計超過730家企業參獎,深獲台灣產官學界高度認同及各界熱烈回應,其中具代表性的永續綜合績效,主要評選於環境永續(E)、社會公益(S)及公司治理(G)三面向兼具優異表現,並嚴謹評選出製造業組、服務業組十大典範企業,表揚長期投入永續發展且兼具社會責任之績優單位。

玉山本次以「創新突圍,打造淨正效益模式」為主題,由內而外實踐改變,逐步朝淨正效益目標邁進。組織內部從接軌國際開始,自2022年起已連續三年由董事長親自帶領年輕團隊參與聯合國氣候峰會,站上國際舞台發表演說,讓世界看見台灣;於2024年COP29與國際政府代表、專業學者等分享玉山連續十年推動的「瓦拉米計畫」及金管會與金融業攜手組成先行者聯盟,透過公私協力推動永續的實際作為獲得現場嘉賓熱烈回響。

此外,玉山自2021年起連續四年舉辦「ESG永續倡議行動」,攜手企業顧客共同響應永續,連結跨國、跨域、跨界力量,討論氣候解方並共同許下永續承諾。

「先培育人才、再經營事業」,玉山認為人才是企業發展的基石。玉山銀行在全年成果中闡述培育永續專才的高度投入,包括已連續三年與台灣永續能源基金會合作永續金融管理師專班,培育永續轉型重要種子,累計超過200人取得證照;內部也納入各職系階層式的專業永續培訓課程,從新進行員訓練班、中階主管培訓班到經營接班梯隊養成,藉此賦能永續轉型基礎知識與創新思維。

如同玉山金控董事長黃男州在世界氣候峰會上所提,「Together We Can Do Great Things!」玉山期望透過與產、官、學、研共同努力,打造跨領域夥伴關係,發揮更大正向影響力,與志同道合的各界夥伴攜手前行,邁向淨正效益永續未來。