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台灣企業永續獎／玉山連十年拿典範獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
經濟部長郭智輝（左）頒發最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」獎座予玉山金控永續長張綸宇（右）。 玉山金控／提供
經濟部長郭智輝（左）頒發最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」獎座予玉山金控永續長張綸宇（右）。 玉山金控／提供

玉山金控（2884）再次榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告書獎白金獎」，加上人才發展領袖獎、創意溝通領袖獎、職場福祉領袖獎、氣候領袖獎等TCSA單項績效獎項，本次總計榮獲六個獎項，其中連續十年獲頒「台灣十大永續典範企業獎」，除為台灣金融業最佳紀錄，更充分展現玉山永續金融先行者的長期堅持與決心。

「TCSA台灣企業永續獎」舉辦迄今17年，累計超過730家企業參獎，深獲台灣產官學界高度認同及各界熱烈回應，其中具代表性的永續綜合績效，主要評選於環境永續（E）、社會公益（S）及公司治理（G）三面向兼具優異表現，並嚴謹評選出製造業組、服務業組十大典範企業，表揚長期投入永續發展且兼具社會責任之績優單位。

玉山本次以「創新突圍，打造淨正效益模式」為主題，由內而外實踐改變，逐步朝淨正效益目標邁進。組織內部從接軌國際開始，自2022年起已連續三年由董事長親自帶領年輕團隊參與聯合國氣候峰會，站上國際舞台發表演說，讓世界看見台灣；於2024年COP29與國際政府代表、專業學者等分享玉山連續十年推動的「瓦拉米計畫」及金管會與金融業攜手組成先行者聯盟，透過公私協力推動永續的實際作為獲得現場嘉賓熱烈回響。

此外，玉山自2021年起連續四年舉辦「ESG永續倡議行動」，攜手企業顧客共同響應永續，連結跨國、跨域、跨界力量，討論氣候解方並共同許下永續承諾。

「先培育人才、再經營事業」，玉山認為人才是企業發展的基石。玉山銀行在全年成果中闡述培育永續專才的高度投入，包括已連續三年與台灣永續能源基金會合作永續金融管理師專班，培育永續轉型重要種子，累計超過200人取得證照；內部也納入各職系階層式的專業永續培訓課程，從新進行員訓練班、中階主管培訓班到經營接班梯隊養成，藉此賦能永續轉型基礎知識與創新思維。

如同玉山金控董事長黃男州在世界氣候峰會上所提，「Together We Can Do Great Things！」玉山期望透過與產、官、學、研共同努力，打造跨領域夥伴關係，發揮更大正向影響力，與志同道合的各界夥伴攜手前行，邁向淨正效益永續未來。

玉山金控 金融業

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