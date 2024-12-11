全國估價師公會新修訂營造施工費基準 每坪上調8%~20%不等

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）11日理監事會決議修訂第四號公報的營造施工費基準，新修訂後營造施工費基準調整幅度達8%~20%不等。

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）理事長郭國任表示，這次「第四號公報」修正，除了反映營建成本外，也需反映綠建築趨勢。

此次營造施工費基準項目上新增低碳建築、綠建築、建築能效、智慧建築等標示，以及標章建物、靜音樓板、電動車充電設備、太陽光電等再生能源或儲能系統等設備，還有住宅性能評估等特殊工法，相關新建材、特殊設備都會影響營造施工費。

估價師公會主任委員陳碧源表示，營造施工費基準調整後，將影響政府公部門、銀行等單位對物價、造價估值更貼近市場；以公部門來說，有利政府做土地徵收時，再扣除地上物後，讓土地價值得到相對精準的還原。

另外，陳碧源指出，現行土地、房屋公告現值與市價有差距，新修訂的施工費基準，能讓政府更精準拆分房地價值；銀行承作建商的建築融資時，對當前造價估值更貼近市場，建融放貸額度更符合建商所需，有利建商爭取較多的建築融資額度。

陳碧源舉例，以台北市來說，新成屋房價水準在每坪100到125萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來看，原先每坪營造施工費基準約在17~20.2萬元間，調整過後，變成每坪造價約19~24.2萬元間。

以台中市來看，新成屋房價水準在每坪40到50萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來說，原先每坪營造施工費基準在12.3~15.8萬元間，調整後，變成每坪造價約13.2~19萬元間。

以高雄市為例，新成屋房價水準在每坪40到50萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來看，原先每坪營造施工費基準在13~15.6萬元間，調整後，變成每坪13.7~18.7萬元間。

營造施工費基準為落後指標，主要反映營建工程各項物價變化，讓施工費基準更貼近市場狀況、充分反映最新物價、造價等行情；而營造施工費基準會因區域、建築物結購、樓層高低、區域房價、綠建材使用多寡等變數而有不同。

建商 建築物 房價

延伸閱讀

長榮海運砸1.53億美元 購入美東兩處不動產

中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

中科擴建二期土地爭議 國科會：依法行政程序完備

鴻海與渣打簽署22億元綠色貸款 打造高雄電池中心綠建築

相關新聞

球迷催生第2顆大巨蛋 被問是否到台中「蓋蛋」？辜仲諒這樣說

台灣在12強棒球賽奪得冠軍，再度掀起國內棒球熱，球迷們也紛紛催生第2顆大巨蛋，熱愛棒球的中華棒協理事長辜仲諒被問到，會不...

去年才調薪4.55％！台肥明年再加薪3％ 基層員工最高達6.6％

台肥（1722）董事長李孫榮11日表示，繼去年宣告台肥進軍乾淨能源供應者事業後，集團在綠能推進動作不斷，不僅率先成立前瞻...

明年商用不動產布局 第一太平戴維斯黃瑞楠：廠辦是企業買方評估重點

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年商用不動產、土地市場的動能都較去年強勁，認為2025年商用不動產將延續科技業產能擴張...

洲際接收站通過環評 中油承諾在地抵減、助高雄邁向無煤

台灣中油公司11日晚間表示，環境部11日通過洲際液化天然氣接收站環評案，台灣中油感謝環評委員對本案提出許多建言，對於興建...

永豐餘獲「台灣企業永續獎」六大獎項肯定

「第17屆TCSA台灣企業永續獎」11日頒獎，永豐餘投控（1907）蟬聯「永續報告書-白金獎」最高榮譽，並三度榮獲永續綜...

日本LAWSON在台申請商標註冊 專家：經營細緻可結合台灣優勢

日本超商羅森（LAWSON）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將來台灣揣測，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，羅森在日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。