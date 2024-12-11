全國估價師公會新修訂營造施工費基準 每坪上調8%~20%不等

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）11日理監事會決議修訂第四號公報的營造施工費基準，新修訂後營造施工費基準調整幅度達8%~20%不等。

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）理事長郭國任表示，這次「第四號公報」修正，除了反映營建成本外，也需反映綠建築趨勢。

此次營造施工費基準項目上新增低碳建築、綠建築、建築能效、智慧建築等標示，以及標章建物、靜音樓板、電動車充電設備、太陽光電等再生能源或儲能系統等設備，還有住宅性能評估等特殊工法，相關新建材、特殊設備都會影響營造施工費。

估價師公會主任委員陳碧源表示，營造施工費基準調整後，將影響政府公部門、銀行等單位對物價、造價估值更貼近市場；以公部門來說，有利政府做土地徵收時，再扣除地上物後，讓土地價值得到相對精準的還原。

另外，陳碧源指出，現行土地、房屋公告現值與市價有差距，新修訂的施工費基準，能讓政府更精準拆分房地價值；銀行承作建商的建築融資時，對當前造價估值更貼近市場，建融放貸額度更符合建商所需，有利建商爭取較多的建築融資額度。

陳碧源舉例，以台北市來說，新成屋房價水準在每坪100到125萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來看，原先每坪營造施工費基準約在17~20.2萬元間，調整過後，變成每坪造價約19~24.2萬元間。

以台中市來看，新成屋房價水準在每坪40到50萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來說，原先每坪營造施工費基準在12.3~15.8萬元間，調整後，變成每坪造價約13.2~19萬元間。

以高雄市為例，新成屋房價水準在每坪40到50萬元間，以總樓層16樓的鋼筋混凝土造建築物來看，原先每坪營造施工費基準在13~15.6萬元間，調整後，變成每坪13.7~18.7萬元間。

營造施工費基準為落後指標，主要反映營建工程各項物價變化，讓施工費基準更貼近市場狀況、充分反映最新物價、造價等行情；而營造施工費基準會因區域、建築物結購、樓層高低、區域房價、綠建材使用多寡等變數而有不同。