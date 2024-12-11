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川普回歸效應？ 高資產族資產配置鎖定抗跌保值精華豪宅

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
義大利ACPV ARCHITECTS為「聯聚理安大廈」打造建築與空間設計。記者宋健生/攝影
義大利ACPV ARCHITECTS為「聯聚理安大廈」打造建築與空間設計。記者宋健生/攝影

在美國總統大選結果底定、川普即將重返白宮之際，敏感的高資產族客群早已著手布局更加穩健的資產配置策略，其中精華區高端宅因其抗跌性與保值特質，成為市場焦點，包括台中的陸府、寶輝、聯聚等指標個案，在過去一年吸引高端客目光，實價登錄都有破億元的交易揭露，充分展現頂級豪宅的稀有價值與市場地位。

市場認為，川普強硬的美中貿易政策若延續，全球供應鏈將進一步重組。對此，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱分析指出，在川普2.0時代下，可能迎來全球通膨和建築成本上升等挑戰，「供應鏈的移轉雖帶來不確定性，但台灣精華區豪宅市場表現，基本仍取決於台灣經濟的表現，和央行不動產政策的引導」。

正因如此，具備品牌價值、產品力與服務力的精華區豪宅，在市場波動下反而因優異的保值性，成為高資產族群的資金避風港。

有別於一般建案著重於建築量體，陸府建設反其道而行，以「綠意先行」為核心，近期在市政綠核心單元二推出「陸府續森」，精心挑選台灣原生種植物，以適地適種的方式打造出專屬於這片土地的生態景觀，不只是單純的綠化，而是建立了一個完整的生態系統，讓每一片綠葉都能為都市叢林注入活力。

而為確保這片綠意的永續發展，陸府更特別組建專業的「綠海團隊」，由樹藝師、園藝師提供社區與居民專業植栽養護服務，搭配常駐社區的「精緻服務關係師」，為住戶打造全方位的生活照護網，高規格的綠化與軟服務實力，成功開創了都會區低密度生態宅的嶄新典範。

目前OPENDATA揭露個案均價已達每坪83萬元，更出現單價99.1萬元、總價1億1,655萬元的成交，寫下區域新紀錄，證明高資產階級注重居住環境的眼光。

而寶輝建設、寶璽建設及聯聚建設，近期則是不約而同找來國際團隊攜手合作，希望打造符合眼界開闊富豪需求的產品。

其中，寶輝建設在市政北二路、河南路口的新案「寶輝101 Theater South」，特別請來美國超高層權威Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀外觀，並邀請日商大林組以高規格打造50坪、70坪標配產品。目前實登已揭露120筆成交，均價來到每坪87.21萬元，社區最高單價也有近百萬的99.56萬元水準。

寶璽建設則是繼「寶璽天睿」後，特別為即將進場的新案「寶璽天讚」，延請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等地標的日本第一大「NIKKEN SEKKEI」操刀設計，打造七期睽違5年以上的均質百坪預售案，同樣備受市場期待，尚未推出便已吸引熱烈討論。

聯聚建設首度請義大利ACPV ARCHITECTS，為坐落市政十字園道的新案「聯聚理安大廈」打造建築與空間設計，目前實登揭露該案均價達每坪117.5萬元，最高單價更來到每坪127.19 萬元，創下全台中個案新高價紀錄。

住展雜誌企研室總監陳炳辰說，富豪階級除了關注傳統的股匯市投資，也積極布局具備保值特質的精華區豪宅，「不僅能對沖通膨風險，在地段稀缺性、建材規格、服務內容等層面都具備獨特價值，加上能滿足跨世代財富傳承的需求，使其成為資產配置中極具戰略價值的標的」。

他更進一步指出，當前大七期區域富豪需求各有不同，如傳統豪宅重鎮的七期近年雖坪數逐漸縮小，但仍端出國際級規劃、顯眼大器外觀吸引顯性富豪；至於鄰近的單元二，則是憑藉低建蔽、低容積、低密度、高綠覆的「三低一高」優勢及生活質感氛圍，成為追求生活品質的隱性富豪首選居所，更能為內斂的隱性富豪打造更大尺度的居住空間。

陸府建設以「綠意先行」為核心，在市政綠核心單元二推出「陸府續森」。記者宋健生/攝影
陸府建設以「綠意先行」為核心，在市政綠核心單元二推出「陸府續森」。記者宋健生/攝影
「寶璽天讚」延請日本第一大「NIKKEN SEKKEI」操刀設計，備受市場期待。記者宋健生/攝影
「寶璽天讚」延請日本第一大「NIKKEN SEKKEI」操刀設計，備受市場期待。記者宋健生/攝影
「寶輝101 Theater South」邀請日商大林組以高規格打造50坪、70坪標配產品。記者宋健生/攝影
「寶輝101 Theater South」邀請日商大林組以高規格打造50坪、70坪標配產品。記者宋健生/攝影
台中市精華區高端宅一覽。資料來源：市調、業者
台中市精華區高端宅一覽。資料來源：市調、業者

生態 精華 豪宅

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