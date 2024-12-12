AI大策略論壇13日登場 桂竹安：整合智能團隊「打群架」

AI時代來臨，給予人才價值新註解，資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安表示，企業必須注意兩件事，第一，打造安全且鼓勵使用AI的環境，第二，人才必須懂得運用AI工具。如此才能有效整合科技工具，發揮「打群架」效應。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，桂竹安當天將以「打造AI團隊 領航變革驅動力」為題演講，分享人才如何善用AI，甚至提升組織競爭力。

PwC Taiwan 2024台灣企業領袖調查報告顯示，全球（70%）、台灣（54%）企業領袖認為，AI會大幅改變企業創造價值方式，但同時近半數企業坦言，不確定如何管理及運用AI。

桂竹安表示，就像狄更斯在小說《雙城記》開頭寫道「這是最好的時代，同時也是最壞的時代」，AI運用雖相當程度將取代部分人類工作，但也將使我們「重新為人」，真正發揮與創造人類獨特價值。

桂竹安認為，AI幾乎成全民運動，更影響企業商業模式。企業在這波浪潮中是否跟得上應變，影響企業存活與否，不一定要當跑得最快那個，但至少要跑贏同產業競爭對手。

企業若要運用AI打造組織競爭力，桂竹安指出，首先須打造安全且鼓勵使用AI的環境，資安防護風險管理是重點，絕對要杜絕資料外洩可能性，鼓勵員工使用時也要提醒注意資料查證與判斷。

其次，人才須懂得運用AI工具，包括數位力、領域知識、判斷及決策力，且培養員工創新能力，不單僅優化或自動化現有工作流程，而要能突破框架，創造新方法。

桂竹安認為，過去在工業化時代，人力工作日復一日、不見變化；直至今日，則可導入AI取代例行性、重複性、低風險工作，讓員工省下心力從事更具創造性的工作，重新展現人的價值。

桂竹安說，當員工對AI工具保有一定熟悉度，就能成為工作基本配備，整合不同專業領域，提升組織競爭力，也能透過AI傳承經驗，確保企業永續。

他提醒，千萬別忽略「人與人間情感連結」是AI永遠無法取代的部分，許多工作仍依賴面對面交流，才能提供溫度，掌握人性。