統一大股東侯博明基於財務規劃 申讓1.5萬張統一股票
統一（1216）大股東侯博明基於財務規劃申讓1.5萬張統一股票，以鉅額逐筆交易的方式在市場上賣出。
統一今天收盤時股價為85.4元，上漲0.4%，如果以當天的收盤價來交易，12.8億元順利落袋。
侯博明基一直是統一的前十大股東，根據今年年報前十大股東名列侯博明持有14多萬張、持股比約2.60％，根據這次轉讓提出來的最新持股張數有16萬張，侯博明轉讓1.5萬張，持股只是又回到原來年初年報上的持股張數，對於統一的持有張數完全沒有改變。
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