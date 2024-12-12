國光生技（4142）今年起與醫療財團法人南迴基金會合作，每年將送500劑流感疫苗到該基金會南迴診所，醫護人員提供社區醫療照護時，亦可為民眾施打疫苗，守護偏鄉居民健康。這項計畫自12月初於尚武村社區活動中心舉辦首場，由南迴診所院長徐超斌坐鎮，進行接種前健康評估檢查及問診。

國光生技歷年來多次捐助流感疫苗給各縣市及弱勢團體，而這項捐贈計畫緣起為陪伴南迴基金會守護居民健康，也始自國光生技董事長詹啟賢與南迴基金會創辦人徐超斌超過20年的情誼。

徐超斌在返鄉行醫前，曾是臺南奇美醫院急診主治醫師，表現優異卻突然辭職，時任奇美醫院院長詹啟賢惜才特別約談徐超斌，得知他要返回臺東家鄉服務，當無醫村居民唯一的依靠，數年後，人稱超人醫師的徐超斌因過勞中風，詹啟賢更協助將他接回奇美醫院治療及復健。詹啟賢在衛生署長任內，曾實地前往司馬庫斯、綠島、蘭嶼等偏鄉離島，了解醫療需求，於衛生署成立山地醫療與偏遠地區科專責單位，由原住民醫師擔任科長，讓最了解原鄉的醫師來改善偏鄉醫療。

2009年徐超斌出版:《守護4141個心跳》一書時，詹啟賢不僅寫推薦序，更自費購買2,000本，送給醫學院應屆畢業生，希望號召更多醫學生下鄉服務。今年10月南迴基金會出版新書《把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉》時，詹啟賢決定改為捐助500劑疫苗，並且承諾年年捐助流感疫苗。

南迴診所國光流感疫苗施打計劃為期三個月，將邀請奇美醫學中心神經內科林高章顧問醫師、嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師支援，總計16場，凡18歲以上居民均可免費施打，預計施打人數為476人。

詹啟賢促成今年南迴基金會與國光流感疫苗公益捐贈計畫，偏鄉居民多半經濟弱勢，上醫院不容易，需要疫苗也無法即時得到，透過南迴完善的在宅醫療及居家照護，送疫苗到原鄉，不僅為支持超人醫師一份醫療的初心，陪伴南迴基金會守護居民健康。