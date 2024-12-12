台灣企業永續獎／藥華藥獲白金獎加持

藥華醫藥（6446）ESG成果備受肯定，於2024「台灣企業永續獎」（TCSA）獲佳績，連續三年榮獲年度最佳永續報告書之「醫療保健白金級」獎項。台灣企業永續獎昨（11）日舉行頒獎典禮，藥華醫藥企業營運關係處長張慧敏代表受獎。

由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣企業永續獎」，表揚揭露透明可信之永續發展資訊的企業。今年報告書獎啟動分級制，將企業依2023年全球營收區分，50億元以上為第一類，以下則為第二類，以鼓勵中小企業及非營利組織積極揭露永續資訊。

藥華藥2023年營收達51.06億元，在醫療保健產業第一類中脫穎而出，連續三年獲TCSA年度最佳永續報告揭露之「醫療保健白金級」獎項，顯見藥華藥企業永續報告書中所揭露資訊之完整性、可信度、以及溝通成效足以彰顯善盡社會責任，深受評審團隊肯定。

藥華藥表示，永續發展是國際社會及全球企業關注重點，更是全球投資機構選擇標的重要參考指標。藥華藥專注實踐聯合國永續發展目標（SDGs），以SDG3「良好健康與福祉」為永續核心願景，致力於滿足病患的迫切需求，投入新藥的研發、臨床、生產到行銷，發展同級最佳的新藥提供給全球患者，打造立足台灣、行銷全球國際生技公司。

藥華藥自推動永續行動以來，力求在永續報告書中提供詳實、透明、具實質性、溝通之功能的ESG資訊，不僅採用針對國際生技製藥行業所制定的準則和框架，以確保報告完整切實反映行業特性、同時引入第三方公正機構的查核確保報告的準確性和可靠性、也設置多元溝通管道，於公司ESG網站維持資訊之可及性、透明性、及時性、完整性，以及互動性，協助投資者和利益相關者全面了解公司在ESG風險管理的績效成果。

此外，藥華藥自2019年起連續四年參加「標普全球（S&P Global）」企業永續評比（CSA），今年以總分68分、ESG評分70分的成績，領先99%其他參與評比的生技同業，躋身頂級1%的行列，兩項指標分數均較去年顯著躍升，充分顯示藥華藥在國際永續發展領域的顯著進步獲高度肯定，標普全球更特別表彰藥華藥在社會醫療貢獻、人才管理及公司治理方面的卓越表現。高ESG評分的企業代表在風險管理能力、資訊透明度和長期發展潛力上更具優勢，預計將進一步提升藥華藥在國際投資界的可見度。

藥華藥表示，感謝團隊不懈的努力，能夠連續三年獲本次獲台灣企業永續獎白金級獎項，是整體團隊全面落實ESG原則的成果。展望未來，公司將持續推動永續發展策略，強化創新能力，致力於造福全球更多患者。