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台灣企業永續獎／永豐餘勇奪六大獎項

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
永豐餘獲頒「第17屆TCSA台灣企業永續獎」肯定，左起永豐餘投控董事長葉惠青、永豐實財務長陳佩雯。 永豐餘／提供
永豐餘獲頒「第17屆TCSA台灣企業永續獎」肯定，左起永豐餘投控董事長葉惠青、永豐實財務長陳佩雯。 永豐餘／提供

第17屆TCSA台灣企業永續獎昨（11）日頒獎，永豐餘投控（1907）蟬聯「永續報告書-白金獎」最高榮譽，並三度榮獲永續綜合績效類「台灣100大永續典範企業」；旗下子公司永豐實、華紙分別獲得永續報告書「金獎」和「銀獎」，永續綜合績效類方面，則分別獲得「台灣100大永續典範企業」、「台灣永續企業績優獎」，共計獲頒六座永續獎項肯定。

永豐餘自1924年成立，選擇以臺灣豐富的農剩為原料從事造紙，奠定獨特的「醣經濟」基礎，成為世界首家獲得BS 8001全循環國際認證的紙業，並與時俱進結合數位科技，進階邁向材料與能源並重的氣候科技產業轉型。在減碳行動方面，以「代煤」為核心逐步轉用低碳燃料，2023年台灣總替代能源（生質能+替代燃料）投入比例達42%，溫室氣體排放（範疇一及範疇二）較2018年減少9.3%；此外，亦推動能源管理和節能措施，2023年所有營運據點總節電量逾6,200萬度、節汽量逾6.5萬公噸，減少近5萬公噸二氧化碳當量。

華紙除持續研發低碳永續且高附加價值的纖維基材產品，亦以燃料低碳化轉型為目標，利用廠區在地優勢，結合生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，發展生質能燃料，降低對化石燃料的依賴。

2023年，華紙自產電力中有30.5%來自再生能源及替代燃料，所有廠區溫室氣體排放總量較基準年2018年減少7.6%，提前達成2025年減量7%的目標，朝向淨零碳排努力。

作為一家與生活密切相關的企業，永豐實深刻感受永續經營的重要性，專注於連結聯合國永續發展目標（SDGs），推出以友善環境的FSC漿料製成的家庭用紙和天然潔品，並推動節能減碳、提高水的使用效率及增加低碳能源佔比。

同時，透過支持「找樹的人」團隊，尋找台灣巨木，實現生態保護、環境教育與社會共好，該團隊亦於2024年獲得遠見USR大學社會責任生態共好楷模獎。在內部治理方面，永豐實連續三年獲《HR Asia》最佳雇主獎，以多元包容與公益參與增強內部向心力。

生態 華紙

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