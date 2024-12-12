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台灣企業永續獎／友訊深耕ESG 永續績效亮眼

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
友訊獲TCSA三獎，執行長張家瑞受獎。 友訊／提供
友訊獲TCSA三獎，執行長張家瑞受獎。 友訊／提供

友訊（2332）自2020年加入台灣鋼鐵集團以來，持續深耕ESG，表現亮眼。台灣企業永續獎（TCSA）昨（11）日頒獎，友訊蟬聯《台灣100大永續典範企業》，首度角逐永續單項績效獎亦拿下《創意溝通領袖獎》，獨立編製之永續報告書也榮獲金獎肯定。

友訊執行長張家瑞代表出席領獎，他表示，友訊透過技術創新與積極實踐ESG，厚實品牌實力並鞏固市場地位。身為全台首家通過歐盟物聯網資安認證（ETSI EN 303 645）的網通品牌，友訊以高客戶滿意度與多項專利技術，穩固市場地位；透過各項綠色作為，展現對環境的責任；並推出創新的ESG專案，像是「友訊涓涓捐」物資募集活動、「網通資安小學堂」與「網路健檢」教育專案，以及「點點公益‧藝起來」公益集點機制等，由內而外進行策略性溝通，以達到內造文化、外塑形象的目的。

同時，張家瑞指出，友訊重視利害關係人需求，除了設置通暢的溝通管道，確保雙向溝通無礙之外，更定期發表永續報告書，證明企業可兼顧營運績效與社會責任，深化品牌影響力。

為達成2050淨零目標，友訊在日常營運與產品開發中積極推動低碳轉型，除完善氣候治理架構，積極管理相關風險與機會之外，2023年度減碳近8%，成效顯著，連續兩年入選《碳競爭力100強》，今年更以29%的碳生產力成長率領先全台通信網路產業，透過各項減碳、減廢措施，彰顯企業發展與環境保護魚與熊掌可以兼得，展現企業對永續的堅定承諾。

張家瑞指出，友訊對外透過支持公益計畫，提升弱勢族群的網通能力與教育機會；對內推動公平、多元與包容，打造共融職場，三年內公益投入資源增加15.5倍，志工參與人次增長21.8倍，受益人次達9,351人，不僅解決社會資源不均等問題，也成功重建品牌形象，提升員工認同感。

張家瑞表示，友訊履行提升治理透明度的承諾，致力減碳行動與綠色轉型，體現社會共融，在提升營運效能的同時，促進社會及環境的正向影響，實現企業的長期發展。

友訊 減碳 網通

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