比周年慶更優惠 收納大廠樹德廠拍連6天限時搶購

連續舉辦近20年，開啟台灣廠拍先驅的樹德企業，在南崗工業區廠拍首日開紅盤，吸引大批民眾參加，其中不定時的限時搶購、1元競標擠爆活動現場，不想排隊湊熱鬧，10多項的消費回饋活動，也讓消費者直呼「買到賺到」。

「收納品味~樹德廠拍」活動11日起一直進行到12月16日，居家除舊布新，或者辦公室、公司、工廠收納整理有需要的民眾，可把握時間前往半山夢工廠選購。

樹德企業董事長吳宜叡表示，今年適逢樹德55周年，廠拍利用1樓500多坪廣場，完整集結旗下樹德SHUTER、livinbox、西拉雅、orin、灣島本舖、灣島小舖等品牌，也找來一樣是MIT的台灣優質品牌INSIZE英賽司、港富五金、Relax Care特殊功能鞋等，讓整個廠拍兼備了深度與廣度。

主辦單位也特別找來台灣生活規劃術協會創會理事長曾玉慧分享「除舊佈新」、「斷捨離」的觀念。曾玉慧特別推崇樹德多款模組化的產品設計，讓收納變得更容易，尤其是樹德產品的美學，讓收納用品整個提升居住的品味。

樹德廠拍的傳統是讓大家「買到賺到」，精彩的活動包括限時搶購、1元競標活動、限量的每日一物，消費滿1,000元參加南投日月潭、溪頭遊獵頂級住宿抽獎，當日滿3,000元可兌換樹德編織購物袋、勇氣體驗券或兒童假日電影券等好禮3選1，滿4,000元則有39元加價購。

免消費也有限量好康的活動，包括每天開店送喜憨兒手工餅乾、拍照打卡送風格小集合收納神器、身分證號碼有2個5送灣島小舖手工茶飲等。國泰世華、合作金庫（5880）與星展銀行等卡友，也推出了限量的刷卡贈送活動。

關懷在地、善盡企業社會責任，樹德廠拍期間發起12月12日於大門口進行捐血活動，當日捐血可免費入場，與獲得樹德及半山夢工廠專櫃廠商提供豐富的贈品。即日起至12月13日，舉辦愛地球回收行動，回收塑膠可。

值得一提的是，半山夢工廠引進超人氣的紙箱王旗艦店，招牌的文創DIY、紙火車、紙火鍋等，即日起到12月16日，配合樹德廠拍開幕舉辦消費滿200就送火車票、兒童餐原價280，體驗價198元等多項優惠。