快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

長榮49億在美買不動產

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮海運因應業務需求及多角化發展擴大全球布局，擬購入美東不動產並進行開發。聯合報系資料照
長榮海運因應業務需求及多角化發展擴大全球布局，擬購入美東不動產並進行開發。聯合報系資料照

長榮海運（2603）昨（11）日宣布，因應業務需求及多角化發展擴大全球布局，子公司長榮亞洲經董事會通過，擬由其兩家合資公司向長榮美國購入美東不動產並進行開發，投資總價1億5,300萬美元（約新台幣49.74億元）。

長榮海運子公司長榮亞洲擬由其兩家合資公司，分別以4,220萬美元及1億1,080萬美元，總價1億5,300萬美元，向長榮美國股份有限公司購入位於美東Jersey City兩處不動產，並進行後續開發。

長榮海運總經理吳光輝指出，考量航運市場景氣波動較大，投資不動產獲利相對穩定，加以Jersey City位置、環境及租金行情皆屬優質投資標的，採多角化投資經營能適度分散本業風險，經子公司長榮亞洲評估後，決定參與此購地開發案，擬以其兩家合資公司，購入美東地區兩處不動產並進行開發。

長榮海運獲利表現出色，累計前三季合併營收為3,477.56億元，年增67.98%，稅後純益1,087.54億元，年增239.4%，毛利率39%，每股純益50.68元，隨著手上的現金滿滿，積極多角化經營，日前也宣布強化全球碼頭布局。

長榮海運日前也與新加坡港務集團（PSA）簽署合作協議，將共同投資設立貨櫃碼頭並成立新公司，長榮將持有新公司49%股權。

長榮都是超前部署，全球塞港風暴後，貨櫃輪大排長龍，凸顯出碼頭的競爭力，全球貨櫃碼頭的布局進入新一輪競爭，長榮在全球不斷加碼貨櫃碼頭布局。長榮海運與新加坡港務集團（PSA）日前簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能。

碼頭 長榮海運

延伸閱讀

長榮海運砸1.53億美元 購入美東兩處不動產

0050、0056納入陽明、長榮！被迫上賊船？達人「老字號有信心」：是買選股邏輯

金融股、房地產 後市俏

全民權證／長榮 挑價內外15%

相關新聞

汽車活塞環龍頭泰茂「不務正業」 賣中國白酒獲利翻3倍！呂家兄弟怎做到？

面對疫情及電動車崛起的挑戰，台灣最大活塞環廠泰茂意識到調整與轉型的重要性；泰茂呂家兄弟毅然將觸角伸入廣大的中國酒水市場，目標實體通路一年增加一個省分。

AI大策略論壇13日登場 桂竹安：整合智能團隊「打群架」

AI時代來臨，給予人才價值新註解，資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安表示，企業必須注意兩件事，第一，打造安全且鼓勵使用A...

台灣企業永續獎／玉山連十年拿典範獎

玉山金控再次榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告書獎白金獎」，加上人才發展領袖獎、創意溝通領...

台灣企業永續獎／國泰獲最高等級榮耀

「2024 第17屆TCSA台灣企業永續獎」昨（11）日舉行頒獎典禮，國泰金控榮獲「十大永續典範企業獎（服務業組）」、「...

台灣企業永續獎／凱基壽抱雙獎創佳績

凱基金控旗下凱基人壽永續治理績效卓著，再度蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎的「永續報告－金融及保險業組白金獎」及「永...

台灣企業永續獎／中信金勇奪五大獎項

中信金控積極落實ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，11月甫獲財團法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。