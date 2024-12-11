長榮49億在美買不動產

長榮海運（2603）昨（11）日宣布，因應業務需求及多角化發展擴大全球布局，子公司長榮亞洲經董事會通過，擬由其兩家合資公司向長榮美國購入美東不動產並進行開發，投資總價1億5,300萬美元（約新台幣49.74億元）。

長榮海運子公司長榮亞洲擬由其兩家合資公司，分別以4,220萬美元及1億1,080萬美元，總價1億5,300萬美元，向長榮美國股份有限公司購入位於美東Jersey City兩處不動產，並進行後續開發。

長榮海運總經理吳光輝指出，考量航運市場景氣波動較大，投資不動產獲利相對穩定，加以Jersey City位置、環境及租金行情皆屬優質投資標的，採多角化投資經營能適度分散本業風險，經子公司長榮亞洲評估後，決定參與此購地開發案，擬以其兩家合資公司，購入美東地區兩處不動產並進行開發。

長榮海運獲利表現出色，累計前三季合併營收為3,477.56億元，年增67.98%，稅後純益1,087.54億元，年增239.4%，毛利率39%，每股純益50.68元，隨著手上的現金滿滿，積極多角化經營，日前也宣布強化全球碼頭布局。

長榮海運日前也與新加坡港務集團（PSA）簽署合作協議，將共同投資設立貨櫃碼頭並成立新公司，長榮將持有新公司49%股權。

長榮都是超前部署，全球塞港風暴後，貨櫃輪大排長龍，凸顯出碼頭的競爭力，全球貨櫃碼頭的布局進入新一輪競爭，長榮在全球不斷加碼貨櫃碼頭布局。長榮海運與新加坡港務集團（PSA）日前簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能。