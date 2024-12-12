台灣企業永續獎／遠東商銀 致力永續金融

遠東商銀（2845）以公司治理、客戶信任、幸福職場、環境永續、人文公益等主軸，展現永續計畫與行動，永續報告書除依全球報告倡議組織GRI準則編撰，並納入TCFD氣候財務揭露、SASB永續會計準則等國際標準及聯合國全球盟約等指標，清楚揭露遠東商銀永續策略、管理、進程及成果，榮獲2024年「TCSA台灣企業永續獎」永續報告銀級獎肯定。

遠東商銀藉企業永續委員會運作，確立董事會及高階管理層級對環境、社會相關議題的治理責任，落實企業永續有成，獲得包括主管機關等客觀第三方評鑑機構肯定，是長期入選台灣永續指數、台灣高薪100指數企業，與國際人力資源專業期刊《HR Asia》評鑑的亞洲最佳企業雇主。

遠東商銀致力永續金融，除持續部署綠色商品線，公平待客評核表現亦衛冕國銀前25%最優等級。因應高齡社會規劃的安養信託推廣，經金管會表揚為第一名銀行；主辦全台首發同時連結綠建築商辦及永續績效指標的聯貸案，取得國際財經媒體《The Asset財資》頒發「台灣年度最佳連結不動產的永續貸款專案」肯定。

遠東商銀總經理周添財認為，公司致力氣候問題治理固然重要，但惟有產官學界、各行各業、產業上中下游合力快跑，人類才有超越地球暖化速度的希望。遠東商銀將與遠東集團為建立一個資本和產業的綠色生態圈努力。