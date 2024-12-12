快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

台灣企業永續獎／東聯化學 推動循環經濟

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東聯化學（1710）以敏捷韌性、打造永續競爭力為主題，推動循環經濟方案節約成本、開發碳捕捉產品，以及回收聚對苯二甲酸乙二酯（PET）開發再生原料等減碳作為，獲TCSA永續報告書金獎及台灣永續企業績優殊榮。

東聯化學近年來透過研發帶動轉型，採取產品創新的經營策略，以環氧乙烷（EO）為原料，積極開發特化產品，並將循環經濟理念融入研發中，推出友善環境及低碳的化學品，例如：包含再生原料（r-PET）達50%的再生型聚酯多元醇產品；含再生原料（r-PET）達20%，且具有低泡、高生物分解度、高清洗能力之環保洗劑，其碳足跡較相同清潔力的傳統產品減少約35%，並已通過下游客戶洗衣球產品應用測試。其他系列產品還包括：開發內嵌CO2之環保型溶劑、非離子界面活性劑等產品。

東聯化學表示，公司致力推動減碳，攜手供應商實踐永續發展，舉辦經濟部iPAS產業人才人力鑑定專案，協同供應商組織型溫室氣體盤查、產品碳足跡等各項訓練。製程管理方面，東聯化學落實循環經濟、能源轉型及低碳生產，建構出綠色、電子、新材料新世代產業應用，這些創新技術順應全球科技發展趨勢，促進東聯化學精實發展，成為世界級多角化經營企業，其穩健營運，追求獲利與成長，讓東聯化學成為國際一流綠色科技材料公司。

東聯化學 減碳 環保

延伸閱讀

2023年廢塑膠近254萬噸 環境部擬循環經濟應對

影／淨零減碳 高市獲全台首張自行車碳足跡盤查證書

環境部預告自願碳足跡管理辦法 漂綠最重罰百萬

環境部預告碳足跡管理相關草案 企業漂綠被抓可罰百萬

相關新聞

汽車活塞環龍頭泰茂「不務正業」 賣中國白酒獲利翻3倍！呂家兄弟怎做到？

面對疫情及電動車崛起的挑戰，台灣最大活塞環廠泰茂意識到調整與轉型的重要性；泰茂呂家兄弟毅然將觸角伸入廣大的中國酒水市場，目標實體通路一年增加一個省分。

AI大策略論壇13日登場 桂竹安：整合智能團隊「打群架」

AI時代來臨，給予人才價值新註解，資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安表示，企業必須注意兩件事，第一，打造安全且鼓勵使用A...

台灣企業永續獎／玉山連十年拿典範獎

玉山金控再次榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告書獎白金獎」，加上人才發展領袖獎、創意溝通領...

台灣企業永續獎／國泰獲最高等級榮耀

「2024 第17屆TCSA台灣企業永續獎」昨（11）日舉行頒獎典禮，國泰金控榮獲「十大永續典範企業獎（服務業組）」、「...

台灣企業永續獎／凱基壽抱雙獎創佳績

凱基金控旗下凱基人壽永續治理績效卓著，再度蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎的「永續報告－金融及保險業組白金獎」及「永...

台灣企業永續獎／中信金勇奪五大獎項

中信金控積極落實ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，11月甫獲財團法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。