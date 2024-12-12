台灣企業永續獎／東聯化學 推動循環經濟

東聯化學（1710）以敏捷韌性、打造永續競爭力為主題，推動循環經濟方案節約成本、開發碳捕捉產品，以及回收聚對苯二甲酸乙二酯（PET）開發再生原料等減碳作為，獲TCSA永續報告書金獎及台灣永續企業績優殊榮。

東聯化學近年來透過研發帶動轉型，採取產品創新的經營策略，以環氧乙烷（EO）為原料，積極開發特化產品，並將循環經濟理念融入研發中，推出友善環境及低碳的化學品，例如：包含再生原料（r-PET）達50%的再生型聚酯多元醇產品；含再生原料（r-PET）達20%，且具有低泡、高生物分解度、高清洗能力之環保洗劑，其碳足跡較相同清潔力的傳統產品減少約35%，並已通過下游客戶洗衣球產品應用測試。其他系列產品還包括：開發內嵌CO2之環保型溶劑、非離子界面活性劑等產品。

東聯化學表示，公司致力推動減碳，攜手供應商實踐永續發展，舉辦經濟部iPAS產業人才人力鑑定專案，協同供應商組織型溫室氣體盤查、產品碳足跡等各項訓練。製程管理方面，東聯化學落實循環經濟、能源轉型及低碳生產，建構出綠色、電子、新材料新世代產業應用，這些創新技術順應全球科技發展趨勢，促進東聯化學精實發展，成為世界級多角化經營企業，其穩健營運，追求獲利與成長，讓東聯化學成為國際一流綠色科技材料公司。