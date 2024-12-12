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台灣企業永續獎／宏遠興業 優化能源效率

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

宏遠興業公司（1460）今年於第17屆TCSA台灣企業永續獎中，榮獲「企業永續報告獎 傳統製造業-第一類金級」以及「台灣永續企業績優獎」。在面臨氣候變遷、法規日趨嚴謹、地緣政治等多重挑戰下，宏遠興業積極應對挑戰，著力於環境、社會與治理（ESG）等各面向，推動能源轉型與減碳措施，以應對氣候變遷，並加強數位化轉型以提升營運效率。

宏遠興業秉承遠東集團「誠、勤、樸、慎、創新」核心精神，致力成為永續發展典範，推行「ESM永續經營模式」，以創新、永續、智慧及精實為基石，堅守誠信經營和謹慎管理，確保穩健發展。宏遠以實際行動展現綠色企業決心，響應全球2050年淨零減碳目標，整合組織資源與力量，建構永續策略藍圖。在環境保護方面，積極採取行動，降低碳排放，優化能源效率，並廣泛使用可再生能源，2023年實際減排量達23%，超出減碳目標15%。同時加強水資源管理，減少廢水排放並推動水資源再利用。

宏遠今年出版第一本TCFD氣候相關財務揭露報告書。在社會責任方面，積極推動多元包容文化，支持不同背景的員工發展。宏遠興業持續深耕創新投資及技術研發，提升綠色市場競爭力，並且建立永續的供應鏈，確保供應商在環保與社會責任方面達到標準，推動全價值鏈的共同發展，展現對永續經營的堅定承諾。

宏遠 氣候變遷 減碳

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