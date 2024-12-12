台灣企業永續獎／遠東SOGO 低碳營運勝出

遠東SOGO百貨致力於低碳營運，以創新作為引領產業轉型，遠東SOGO獲TCSA「台灣100大永續典範企業獎」、永續報告書亦連三年獲得最高榮譽「貿易百貨第一類白金獎」，加上三個單項績效，本屆TCSA台灣企業永續獎共獲得五項殊榮。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，遠東SOGO自2015年起組織性的推行永續，早在2050淨零目標入法前，便率先看到氣候變遷可能帶來的衝擊，成為百貨第一個支持氣候相關財務揭露（TCFD），深化氣候治理決心，也是國內第一個遞交SBT科學基礎減量目標承諾書的大型百貨。

公司治理上，營運穩健的遠東SOGO向來被視為百貨金雞母，截至2023年，淨利、每股盈餘、股東權益報酬率均連六年成長。積極提升供應鏈韌性，全面與專櫃品牌與供應商簽訂永續條款。

環境面向，遠東SOGO為亞太首家加入EP100國際倡議的百貨，致力推動低碳營運，以數位轉型推動綠色轉型，成為全台首家推出電子禮券的百貨後，累計省下十座玉山高紙量。去年率百貨之先，將銷貨明細與信用卡簽單合併，一年省下兩座高速公路長的紙張。對外則攜手供應商成立減碳聯盟、與專櫃共同夏至關燈倡議節電、轉供國際精品專櫃綠電，舉辦百場小農展、培力社創企業，強化價值鏈的永續韌性，共同綠色轉型。

社會面向，因應人力短缺，遠東SOGO啟動「願景工程」，強化人才培育、連年調薪、打造DEI職場，離職率為業界最低。此外，遠東SOGO重視社區共榮，各店與所在地商圈關係緊密，以台北店為例，催生市府「廊帶計畫」，並與東區商圈發展協會定期舉辦活動，延伸百貨人流。遠東Garden City預計明年全區開幕，更將串起東區與信義區商圈，帶動區域繁榮。