台灣企業永續獎／遠東新世紀 展現綠色創新

2024年台灣企業永續獎（TCSA）昨（11）日舉行頒獎典禮，遠東新世紀（1402）連續五年榮獲製造業組台灣十大永續典範企業獎，永續報告獎項獲得白金級，雙雙拿下最優等級的獎項，展現遠東新在永續發展的這條路上，秉持「開創無限可能」的精神，精益求精，從眾多參賽者中脫穎而出。

遠東新身為綠色聚酯材料領導者，致力推動循環經濟，從台灣走向世界舞台，受邀於COP 29官方主場藍區以「多元綠色產品」與「減碳實績」為主軸進行兩場演說，並現場展示以海洋回收的廢棄物，經轉化而成的「海洋回收環保抗爆球衣」及「100%回收聚酯運動鞋」，向國際展現綠色創新的實力。

面對全球環境帶來的挑戰與機會，遠東新經營團隊擘劃永續發展策略，運用新科技，以創新驅動產業未來。遠東新是國際品牌重要綠色供應鏈夥伴，產品廣泛應用於紡織品、食品包裝材料、居家用品以及車用材料，並已獲多項認證，包括食品安全認證、回收成分認證及其他環保標章，展現高度多元性與市場影響力。

隨著綠色產品需求持續增長，2023年遠東新回收再生及環保聚酯產品營收再創新高，已達生產事業營收之三成。今年將完成化學法織物回收先導工廠建置，賦予廢棄衣物新的生命。為提升供應鏈ESG績效，遠東新2024年起向主要供應商實施「供應商ESG調查表」，由此掌握供應商ESG現況，制訂提升績效計畫。

遠東新並致力創造多元共融友善職場，台灣近十年女性主管成長74%，並藉由工作環境與職務再設計，協助中高齡員工更輕鬆融入工作，同時對於不同國籍的員工，遠東新的政策與規範以多語言版本公告，並客製化符合當地口味的餐點、定期舉行活動交流，尊重外籍同仁的語言、宗教及文化。