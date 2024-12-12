台灣企業永續獎／遠東集團稱冠企業永續獎

2024年台灣企業永續獎（TCSA）永續綜合績效及永續報告書獎頒獎典禮昨（11）日在台北舉行，遠東集團表現最為亮眼，集團旗下九家關係企業共獲得17項大獎，獲獎數領先全台集團，成為Top 1。

遠東新世紀（1402）蟬聯台灣十大永續典範企業，並取得永續報告書白金獎佳績，皆是該獎最優級別，由董事徐國安代表領獎。遠東新世紀身為全球環保聚酯領導企業，以永續金融帶動綠色成長，至今已發行近30項永續金融商品，募集資金新台幣740億元，資金全數投入永續專案。

遠東新世紀在國際ESG評比機構Sustainalytics永續風險評級中，名列全球近600家化學公司的前1.5%，也入選英國FTSE4Good新興市場指數成份股，排名為全台上市公司第六名。

遠傳電信一舉拿下台灣十大永續典範企業及永續報告書白金獎，包含單項績效獎蟬聯全台TCSA獲獎數最多企業。遠傳電信連續10年入選證交所「公司治理評鑑前5%」最高榮譽，透過「5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」等電信技術及應用，推動低碳營運、數位轉型、智慧城市、智慧醫療，更首創「AI預測詐騙自動偵測系統」及「5G遠距醫療平台」，解決社會議題。

亞洲水泥強化公司治理，展現透明度與責任感，將ESG指標融入高階主管薪酬制度，推動ISO 37001反賄賂系統，展現對於「賄賂貪腐」零容忍的決心。在人才發展方面，透過員工持股信託和跨部門培訓，維持低離職率，獲頒TCSA台灣百大永續典範企業及永續報告書白金獎。

遠東百貨持續落實ESG行動，榮獲世界百貨聯盟（IGDS）頒發全球最創新百貨前三名，肯定遠東百貨推動數位轉型，創新消費體驗。面對氣候變遷，遠東百貨啟動綠電計畫，規劃2030年減少30%碳排放量，朝向低碳零售轉型，斬獲TCSA台灣百大永續典範企業及永續報告書金獎。

遠東SOGO百貨則是亞太首家加入EP100國際倡議的百貨，致力推動低碳營運，率先全台將銷貨明細與信用卡簽單合併，一年省下二座高速公路長的紙張，是國內第一個遞交SBTi科學基礎減量承諾書的大型百貨，獲TCSA台灣百大永續典範企業及永續報告書白金獎。

裕民航運積極推動低碳運輸，2024年發行台灣海運業首本TCFD獨立報告書。與合作夥伴建造液化天然氣（LNG）雙燃料船，成為台灣首家使用低碳燃料的船東，再度榮膺TCSA台灣百大永續典範企業及永續報告書白金獎。

東聯化學邁向綠色科技材料公司，參與經濟部iPAS產業人才人力鑑定專案，協同供應商進行溫室氣體盤查、產品碳足跡等訓練。宏遠興業持續創新研發，開發紡織廢料回收聚酯、甘蔗渣生質聚酯、輪胎回收尼龍等產品，增強綠色市場競爭力。

遠東商銀首創運用廢棄寶特瓶回收再生布料製成銀行員工制服，獲環境部邀請分享作為循環經濟標竿案例。