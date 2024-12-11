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去年才調薪4.55％！台肥明年再加薪3％ 基層員工最高達6.6％

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台肥勞工董事黃秉專(左)11日代表全體員工、感謝台肥董座李孫榮帶領台肥華麗轉身，並開啟綠能元年。台肥提供
台肥勞工董事黃秉專(左)11日代表全體員工、感謝台肥董座李孫榮帶領台肥華麗轉身，並開啟綠能元年。台肥提供

台肥（1722）董事長李孫榮11日表示，繼去年宣告台肥進軍乾淨能源供應者事業後，集團在綠能推進動作不斷，不僅率先成立前瞻事業研究中心，今年是台肥綠能元年，日前再獲經濟部投資台灣事務所根留企業方案，將投資30億元於台中廠擴建液氨儲存槽，讓台肥乾淨能源事業再跨出一大步，為鼓勵同仁，董事會決議為員工加薪，全體薪資一律普遍上調3%，初階人員調薪最高達6.6%。

台肥去年整體員工平均調薪達4.55%，加薪幅度完勝軍公教4%後，今年董座李孫榮決議擴大照顧基層員工，明年不僅全體薪資一律普遍上調3%，基層員工月薪再加碼1,080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%，全員平均加薪調幅達5%，再度超越軍公教4%。

李孫榮指出，現在台肥在淨零碳排努力的每一步，都是在創造台肥的歷史。這次董事會通過全員平均加薪達5%，就是衷心希望幫助大家樂業安心工作，進而能安居。

他強調，今年是台肥綠能元年，身為泛國營事業的一員，台肥率先支持政府政策責無旁貸；農業時期，台肥就是國內最大肥料供應者，當中大宗的液氨就是肥料的原料，而今時代變遷，在全球呼應淨零碳排，尋求乾淨能源之際，台肥的液氨正是乾淨能源的最佳選擇。

李孫榮表示，這次獲得根留臺灣企業加速投資行動方案，證明政府積極支持台肥液氨乾淨能源發展，以因應全球低碳能源發展需求。

加薪 台肥

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