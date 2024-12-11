七接環評過關 中油：興建衍生空污增量、會信守在地抵減承諾

環境部11日通過洲際液化天然氣接收站（七接）環評案，中油表示，對於興建洲際接收站的空污增量，會信守「在地抵換」承諾，將抵換量全部應用於當地，不會用在外縣市，以降低當地的空污負擔。

環境部11日審查「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書」，環委提出應針對大林蒲村進空污抵減，並強化建築物耐受17級強陣風等建議，環評案補充修正後通過。

中油表示，興建洲際接收站及輸儲設施，是為了滿足下游產業改燃氣使用需求及降低空氣污染物燃燒排放，洲際接收站完成後，可就近供應天然氣給台電大林電廠，未來岡山以南的電業、工業、民生及汽電共生等用戶，就有足夠的供氣量能，讓燃煤轉燃氣的工程加速啟動，改善當地的空氣品質。

中油表示，洲際接收站將於2031年興建完成，預估每年可供應600萬公噸的天然氣，有助於大林電廠增氣減煤、高雄當地工業鍋爐煤改氣，減少相同熱值的燃煤或燃油使用，可減少粒狀物一年約2.1萬公噸（減量約99.3％）、減少硫氧化物一年約9.5萬公噸（約100％）、氮氧化物約5萬公噸（約78.9％）等排放量，並降低二氧化碳約624萬公噸CO2e/年(約51.3%)，對於改善環境品質及淨零排放具有正面的效益，是兼顧南部用電用氣成長，與脫煤減碳的關鍵基礎設施。

對於洲際接收站興建本身所衍生的空污增量，中油表示，絕對會信守「在地抵換」的承諾，例如將大林煉油廠內的公務車輛全數換為電動車，將抵換量全部應用於當地，不會用在外縣市，以降低當地的空污負擔。