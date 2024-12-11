洲際接收站通過環評 中油承諾在地抵減、助高雄邁向無煤

台灣中油公司11日晚間表示，環境部11日通過洲際液化天然氣接收站環評案，台灣中油感謝環評委員對本案提出許多建言，對於興建洲際接收站的空污增量，台灣中油信守「在地抵換」的承諾，例如將大林煉油廠內的公務車輛全數換為電動車。針對環評委員的意見也會持續努力，與在地持續溝通，讓洲際接收站有助大林電廠增氣減煤，更可稱為高雄當地工業鍋爐「優先減煤」的基礎建設。

配合政府能源轉型政策及空氣污染防制，台灣中油興建洲際接收站及輸儲設施，以滿足下游產業改燃氣使用需求及降低空氣污染物燃燒排放。洲際接收站完成後，可就近供應天然氣予台電大林電廠，更關鍵的是，未來岡山以南的電業、工業、民生及汽電共生等用戶，才有足夠的供氣量能，讓燃煤轉燃氣的工程加速啟動，改善當地的空氣品質。

台灣中油表示，洲際接收站若於2031年如期興建完成，預估每年可供應600萬公噸的天然氣，不僅有助於大林電廠增氣減煤，更有助於高雄當地工業鍋爐煤改氣，減少相同熱值的燃煤或燃油使用，每年可減少粒狀物約2.1萬公噸（減量約99.3%）、硫氧化物約9.5萬公噸（約100%）、氮氧化物約5.0萬公噸（78.9%）等排放量，每年並降低二氧化碳約624萬公噸CO2e（約51.3%），對於改善環境品質及淨零排放具有正面之效益，是兼顧南部用電用氣成長，與脫煤減碳的關鍵基礎設施。

對於洲際接收站興建本身所衍生的空污增量，台灣中油強調，絕對會信守「在地抵換」的承諾，例如將大林煉油廠內的公務車輛全數換為電動車，將抵換量全部應用於當地，不會用在外縣市，以降低當地的空污負擔。

配合政府2050淨零轉型政策及高雄市政府減煤脫碳的目標，台灣中油肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任，充分供應南部用氣需求及備援永安接收站之能力，必將如期如質完成洲際接收站的興建。