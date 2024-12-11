智慧經營／慶豐富實業董事長許閔琁 三路打造韌性供應鏈

1974年成立的慶豐富實業（9935），從傳統竹簾製造商，到開發智能窗簾，再跨足寢具、桌飾，蛻變為全球居家用品供應商，用半世紀的時間，走出一條產業升級之路。董事長許閔琁說：「慶豐富的每一步轉型都是為了貼近消費者需求。」

擁有科研背景的許閔琁，雖年僅39歲，卻已接任董事長一職達12年，他原已獲得美國賓州大學博士班入學機會，卻在出國前夕被賦予重任，因為公司當時面臨著嚴峻考驗，需要一個能帶領企業突圍的領導者。

靈活布局貼近需求

「慶豐富是一家上市公司，肩負著對員工和股東的責任」，許閔琁最終選擇放下個人志向，毅然接下董事長職務，並在弟弟、現任總經理許竣然的協力下，兩人攜手為企業開創新局。

為了因應全球供應鏈重組，許閔琁帶領公司採取「區分中國／非中國供應鏈」的策略布局。目前，台灣廠區與越南廠區以北美市場為主，專注生產五大類窗簾產品，而中國鎮江廠則轉型為IKEA專廠，進行全球供貨。

至於台灣與美國的客製化製造工廠，則專攻無繩與智能相關的高階產品。對此，許閔琁說明：「這樣的布局，可以讓我們更靈活地因應各種貿易限制和關稅壁壘，同時提高供應鏈的韌性。」

在產品研發方面，慶豐富走在市場前端，公司新一代環保安全窗簾首創採用AIO（All-in-One）結構設計，整合智能系統實現自動化及遠端控制功能，這項創新，不僅提升了產品的整體性和使用便利性，更順應智慧家居的發展趨勢。

其中，2023年創新研發的rET無繩遮光百葉窗，採用回收寶特瓶製造，不僅榮獲台灣精品獎肯定，更在2024年成功打入沃爾瑪供應鏈，成為公司轉型重要里程碑。

建立B2B2C商業模式

因應消費習慣改變，許閔琁更積極布局全通路，「我們發現，現代消費者不再侷限於單一購物管道，必須提供更靈活的服務模式」。因此，從今年起，慶豐富擴增電商通路業務團隊，運用數據分析優化線上銷售策略，搭配美國亞特蘭大客製化工廠，建立B2B2C商業模式。

這個策略，成功讓公司在快速客製化裁切和物流運送服務方面建立優勢，帶動2024年前三季電商通路銷售業績創下歷史新高，占窗簾事業19.8%。

慶豐富在許閔琁的引領與規劃之下，不再只是傳統窗簾製造商，更成為豐富居家生活的全方位供應商，逐漸邁向全新里程碑。

如今，慶豐富已成為Lowe's、沃爾瑪、IKEA、Home Depot等國際零售巨頭的長期供應商，在北美和歐洲市場銷售，更分別占總營收的80%和16%，展現出驚人的市場滲透力。

優化製程提升獲利

許閔琁分析，這主要歸功於產品結構優化、生產效率提升，以及良好的供應鏈管理，「我們持續深化全渠道ODM業務布局，並精進供應鏈管理，這些努力都轉化為具體的獲利表現。」

展望未來，許閔琁規劃以「安全」、「智慧」、「永續」三大面向來驅動創新。

目前，慶豐富正積極透過循環經濟概念來研發產品，包括使用回收寶特瓶製造蜂巢簾的簾身，以及開發新一代rPET無繩全遮光百葉窗。許閔琁強調，永續發展不只是一個口號，而是必須落實在每一個產品細節中。

此外，慶豐富也持續優化中國、台灣、越南的生產製程，並透過數位化、自動化與智慧化手法，打造更具韌性的供應鏈。

許閔琁說道：「我們的目標是滿足大型實體零售商、線上電商通路，以及專業裝修等客戶的多元需求；而唯有不斷創新，才能在全球市場中保持競爭力。」