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ESG最前線／巡檢稽核數位化 效率大增

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

製造業中，巡檢稽核是確保生產穩定、安全合規以及效率提升的重要環節。傳統上這些工作多依賴紙本表單與人工記錄，雖然操作簡單，但也存在以下三種潛在問題：

一、數據易出錯：手寫記錄容易出現漏記或誤記，後續的數據輸入過程也可能導致錯誤。

二、運作效率低：多重的人工操作浪費時間，特別是當需要進行跨部門協作時，信息傳遞會延遲。現場發現的問題通常也無法立刻回報處理，導致問題進一步擴大。

三、分析困難：傳統的紙本數據難以被結構化整理與分析，無法產出對管理層有價值的洞察。

而在數位化工具的應用上，主要又可分為以下三大類：

一、行動端應用程序：工作人員可使用平板或手機直接在現場填寫數位表單，並即時上傳雲端，消除紙本表單的依賴。

二、自動化報告生成：數據經雲端處理後可快速生成圖表或報告，讓主管能夠即時掌握稽核結果。透過人工智慧，數位化工具還能對稽核數據進行分析，提前預測風險並提出建議。

三、感測器與物聯網（IoT）技術整合：結合設備上的感測器，數位工具能主動收集設備運行狀況，減少人工巡檢的負擔。

巡檢稽核工作數位轉型的效益包括：提升工作效率、即時性與透明度，有效降低企業運作成本， 透過檢查功能強化合規性（compliance），提供更客觀正確的數據來產生決策等，讓近年來許多企業願意推動數位轉型。

然而，在導入數位工具的同時，仍要注意以下幾個關鍵因素，才能確保專案執行的成功。

一、選擇適合的軟體（而非價格導向）：不同工廠的需求不同，企業需選擇能與現有人工流程與既有系統（ERP或CRM）無縫整合的工具。

二、足夠的員工培訓：確保員工能熟練使用新工具，讓他們從抵抗心態轉變為支持轉型的推動者。

三、循序漸進：避免一次性大規模改變，可以先從部分流程開始試點，逐步擴展到全廠範圍。

四、確保數據安全：雲端存取和遠程操作雖便利，但也可能帶來數據洩露風險，因此必須確保數位工具的安全性。

巡檢稽核工作的數位轉型，不僅是製造業提升效率的手段，更是未來工廠邁向智慧化的重要一步。對於工安部門、製造主管及廠長來說，數位化工具能幫助他們更加從容地面對日益複雜的生產與管理挑戰。

選擇合適的數位工具，並有效地規劃轉型步驟，將是每一家製造企業在數位化浪潮中脫穎而出的關鍵。

製造業 雲端

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