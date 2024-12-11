連鎖效應／備妥三要件 再開放加盟

最近又有友人創業，沒有意外，選擇開茶飲店，創新點是AI智慧奶茶機，找我求教加盟方案。

我問：「店開多久？」回答：「一個月。」再問：「賺錢嗎？」他遲疑了一下回說：「尚未打平。」繼續問：「營收多少？」回說：「20萬左右。」

還在創業的早期階段，就想開放加盟，無非是想靠著加盟加快本錢回收的速率。與之前專欄中提到的友人之子開茶飲店，最大的不同就是選擇自創品牌開店。

開一家店和開加盟店之間的差距，除了準備一套加盟方案之外，最關鍵的就是要有賺錢的商業模式，而且還必須具備可複製性。

以上三項要件中，首先必須要準備一套加盟方案。完整的加盟方案包括十項文件，即：加盟辦法、加盟申請書、加盟簡介、加盟流程表、加盟揭露說明書、加盟意向書、加盟合約書、加盟說明會簡報、開店三加一表（進場工序表、設備一覽表、應用物品一覽表和供貨清單與報價單）以及加盟店培訓課程表（含訓練店見習），同時還必須在培訓時交付兩本手冊，即品牌識別手冊（VIS）和標準化操作手冊（SOP)。

其次是要有賺錢的商業模式，請注意：商業模式和賺錢的「商業模式」之間，隔著「營運模式」和「獲利模式」。營運模式即門市工作站事務流程的流暢度和可操作性，俗稱經營動線；而獲利模式即一家賺錢的店，營收與成本真實列表呈現，賺錢的商業模式必須以數字作為佐證。

第三個要件是商業模式的「可複製性」，畢竟自己開店賺錢和協助他人開業賺錢是兩回事。可複製性來自於連鎖企業開出「第二家」賺錢的店，而且還要將門市操作流程標準化，可使外行人短期入行，在一個月養成培訓後，基本可上手門店的經營管理。

友人開放加盟後，發現做加盟三個「找不到」的困難情況，一是找不到加盟者；二是加盟者找不到店；三是加盟者找不到人。

我告訴他，當好不容易第一家加盟店開了，還有另外三個「找不到」的困境，分別為：加盟公司找不到供應商、加盟公司找不到物流商，以及加盟店找不到顧客，畢竟加上原本的店，只有兩家店，談不上規模，也就無法有效布建供應鍊和物流系統。

開了一家店，是否可獲利賺錢？是否可持續經營？如若一切都尚不可知就開放加盟，其實並不是對的時機，有時快跑未必比較快，加盟沒有神話，加盟店若不能賺錢，總部又豈能獲利。