快訊

警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官

北台灣冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

聽新聞
0:00 / 0:00

願意參與投資第二座大巨蛋？辜仲諒霸氣回應了

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中信金控董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒。齊瑞甄／攝影
中信金控董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒。齊瑞甄／攝影

台灣第二座大巨蛋落腳處近期引發熱議，台中、彰化都有意願要孵蛋，日前彰化縣長王惠美更向企業家喊話，呼籲在地中信集團、味全集團，能回歸故鄉一起來努力，讓彰化巨蛋早日完成。中信金控（2891）董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒11日晚間出席活動表示，「我覺得是好事情，我們當然有意願（參與）啊。」

辜仲諒今日晚間出席中信慈善基金會點燃生命之火點燈活動，被媒體問及第二座大巨蛋一事，他大方回應，「這是好事情、我覺得這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助」，隨後媒體問是否有意願參與？辜接著說：「我們當然有意願啊！」

台中市與彰化縣近日紛紛積極爭取台灣第二座大巨蛋的建設，台中市長盧秀燕10日表示，台中大巨蛋已進入規劃階段，並進行最後用地評估，計畫選擇約10至15公頃的素地，預計同步規劃商場、旅館等設施，並強調相較於台北，大台中的土地獲取與規劃過程將更加順利。

而彰化縣長王惠美則說，彰化縣已選定預定地，並希望彰化出身的企業家能回饋家鄉，支持大巨蛋建設，她更感性呼籲，出身彰化的企業家，如中信集團的辜仲諒、頂新集團的魏應州等，應回到家鄉共同為職棒及體育事業努力。

中信集團 企業家 大巨蛋 辜仲諒

延伸閱讀

棒球／辜仲諒續推亞洲大聯盟 周思齊首度襄助

亞洲少棒賽／小選手奪冠先問「理事長有來嗎？」辜仲諒有來還請和牛吃到飽

棒球／中華隊勇闖U12亞錦賽冠軍戰 辜仲諒關心打氣

辜仲諒談投入棒球運動：給我榮耀感 讓我覺得可為國家做事

相關新聞

球迷催生第2顆大巨蛋 被問是否到台中「蓋蛋」？辜仲諒這樣說

台灣在12強棒球賽奪得冠軍，再度掀起國內棒球熱，球迷們也紛紛催生第2顆大巨蛋，熱愛棒球的中華棒協理事長辜仲諒被問到，會不...

長榮海運砸1.53億美元 購入美東兩處不動產

長榮海運（2603）11日在證交所舉行重大訊息說明記者會，說明子公司長榮亞洲經董事會通過，擬以其兩家合資公司，購入美東地...

日本LAWSON在台申請商標註冊 專家：經營細緻可結合台灣優勢

日本超商羅森（LAWSON）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將來台灣揣測，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，羅森在日...

永豐餘獲「台灣企業永續獎」六大獎項肯定

「第17屆TCSA台灣企業永續獎」11日頒獎，永豐餘投控（1907）蟬聯「永續報告書-白金獎」最高榮譽，並三度榮獲永續綜...

中華航空獲5項永續獎 連3年獲頒年度最佳永續報告

「2024 第十七屆台灣企業永續獎」頒獎典禮今登場，中華航空於2024年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporat...

生技產業如何從挑戰中尋到機會？安永給五招擬定策略

面對全球生物科技產業面臨經濟不確定性與市場變化，該如何抓住未來機會？安永審計服務部執業會計師林世寰建議，雖然生技產業當前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。