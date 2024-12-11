願意參與投資第二座大巨蛋？辜仲諒霸氣回應了

台灣第二座大巨蛋落腳處近期引發熱議，台中、彰化都有意願要孵蛋，日前彰化縣長王惠美更向企業家喊話，呼籲在地中信集團、味全集團，能回歸故鄉一起來努力，讓彰化巨蛋早日完成。中信金控（2891）董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒11日晚間出席活動表示，「我覺得是好事情，我們當然有意願（參與）啊。」

辜仲諒今日晚間出席中信慈善基金會點燃生命之火點燈活動，被媒體問及第二座大巨蛋一事，他大方回應，「這是好事情、我覺得這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助」，隨後媒體問是否有意願參與？辜接著說：「我們當然有意願啊！」

台中市與彰化縣近日紛紛積極爭取台灣第二座大巨蛋的建設，台中市長盧秀燕10日表示，台中大巨蛋已進入規劃階段，並進行最後用地評估，計畫選擇約10至15公頃的素地，預計同步規劃商場、旅館等設施，並強調相較於台北，大台中的土地獲取與規劃過程將更加順利。

而彰化縣長王惠美則說，彰化縣已選定預定地，並希望彰化出身的企業家能回饋家鄉，支持大巨蛋建設，她更感性呼籲，出身彰化的企業家，如中信集團的辜仲諒、頂新集團的魏應州等，應回到家鄉共同為職棒及體育事業努力。