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球迷催生第2顆大巨蛋 被問是否到台中「蓋蛋」？辜仲諒這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中華棒協理事長辜仲諒11日簡短回應台灣是否該蓋第二顆大巨蛋，他說，這對台灣棒球發展有幫助，是好事情。記者曾吉松／攝影
中華棒協理事長辜仲諒11日簡短回應台灣是否該蓋第二顆大巨蛋，他說，這對台灣棒球發展有幫助，是好事情。記者曾吉松／攝影

台灣在12強棒球賽奪得冠軍，再度掀起國內棒球熱，球迷們也紛紛催生第2顆大巨蛋，熱愛棒球的中華棒協理事長辜仲諒被問到，會不會到台中蓋大巨蛋時表示，大家都要蓋蛋，這是好事情，對台灣棒球發展有幫助，是好事情。不過，並未正面回應中信球團是否自己蓋大巨蛋。

第40屆點燃生命之火全民愛心募款運動11日開跑，並在晚間舉辦點燈儀式，點燈結束後，辜仲諒簡短回應媒體有關台灣再蓋第二顆巨蛋的提問。

點燃生命之火是全民愛募款活動，由中信慈善基金會發起，有各種公益專案，包括資助偏鄉學校的棒球運動在內。

辜仲諒在致詞時表示，最近，台灣棒球拿了世界冠軍，這個紀錄不只是台灣的紀錄，這是世界紀錄，台灣的棒球運動是跟日本人學的，可是這一次，台灣從12強，打入4強，又打到世界第一，「我們已經打破以前的瓶頸，我相信現在的年輕棒球選手，對自己、對我們台灣的棒球更有信心。」

雖然台灣今年拿到世界12強棒球賽冠軍，卻仍有部分聲音認為這是運氣好。辜仲諒說，這次有很多人跟他講，這次是運氣不錯，質疑下一次是否還有這樣的運氣，「這不是運氣，這不是放火花一炮而已」，「將近15年時間，灌溉了很多養分。」他說，這次在U12拿下冠軍的小朋友們，身材兩輸日本、南韓，U15也一樣，U18的小孩比日本及南韓隊員的體格還要好，打棒球的強度，不會輸給日、韓。

辜仲諒說，因為棒球，把台灣人緊緊黏在一起，在東京大巨蛋的球場上，看到滿滿的台灣球迷7、8千人同心為台灣加油，「這是台灣最棒的一面、最珍惜的精神，誰說台灣人不團結？」他認為台灣真的很不容易，尤其是在團體運動項目，小小的台灣能打第一名、全世界冠軍，「這只是開始，後面好戲更多。」

台中市 大巨蛋 辜仲諒 運動

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