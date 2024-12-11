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永豐餘獲「台灣企業永續獎」六大獎項肯定

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
永豐餘11日獲頒「第17屆TCSA台灣企業永續獎」肯定，將持續以能源轉型、醣材料科學研發經營的具體實踐，回應企業對於環境的承諾，圖中左為永豐餘投控董事長葉惠青，右為永豐餘消費品實業財務長陳佩雯。永豐餘/提供
永豐餘11日獲頒「第17屆TCSA台灣企業永續獎」肯定，將持續以能源轉型、醣材料科學研發經營的具體實踐，回應企業對於環境的承諾，圖中左為永豐餘投控董事長葉惠青，右為永豐餘消費品實業財務長陳佩雯。永豐餘/提供

「第17屆TCSA台灣企業永續獎」11日頒獎，永豐餘投控（1907）蟬聯「永續報告書-白金獎」最高榮譽，並三度榮獲永續綜合績效類「台灣100大永續典範企業」；旗下子公司永豐餘消費品實業（6790）、中華紙漿（1905）分別獲得永續報告書「金獎」和「銀獎」，永續綜合績效類方面，則分別獲得「台灣100大永續典範企業」、「台灣永續企業績優獎」，共計獲頒六座永續獎項肯定。

永豐餘自1924年成立，選擇以臺灣豐富的農剩為原料從事造紙，奠定獨特的「醣經濟」基礎，成為世界首家獲得BS 8001全循環國際認證的紙業，並與時俱進結合數位科技，進階邁向材料與能源並重的氣候科技產業轉型。在減碳行動方面，以「代煤」為核心逐步轉用低碳燃料，2023年台灣總替代能源（生質能+替代燃料）投入比例達42%，溫室氣體排放（範疇一及範疇二）較2018年減少9.3%；此外，亦推動能源管理和節能措施，2023年所有營運據點總節電量逾6,200萬度、節汽量逾6.5萬公噸，減少近5萬公噸二氧化碳當量。

華紙除持續研發低碳永續且高附加價值的纖維基材產品，亦以燃料低碳化轉型為目標，利用廠區在地優勢，結合生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，發展生質能燃料，降低對化石燃料的依賴。2023年，華紙自產電力中30.5%來自再生能源及替代燃料，所有廠區溫室氣體排放總量較基準年2018年減少7.6%，提前達成2025年減量7%的目標，朝向淨零碳排努力。

作為一家與生活密切相關的企業，永豐實深刻感受永續經營的重要性，專注於連結聯合國永續發展目標(SDGs)，推出以友善環境的FSC漿料製成的家庭用紙和天然潔品，並推動節能減碳、提高水的使用效率及增加低碳能源占比。同時，透過支持「找樹的人」團隊，尋找台灣巨木，實現生態保護、環境教育與社會共好，該團隊亦於2024年獲得遠見USR大學社會責任生態共好楷模獎。在內部治理方面，永豐實連續三年獲《HR Asia》最佳雇主獎，以多元包容與公益參與增強內部向心力。

永豐餘今年適逢成立百年，秉持「醣經濟」理念，未來將持續朝低碳低耗能、以醣代塑、全循環經濟方向前進，以能源轉型、醣材料科學研發經營的具體實踐，回應企業對於環境的承諾，與全民攜手邁向下個永續百年。

永豐餘 華紙

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