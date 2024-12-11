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榮成連續七年榮獲台灣企業永續獎肯定 體現ESG推動成果

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

2024 年第十七屆 TCSA 台灣企業永續獎於11日頒獎，榮成（1909）紙業連續七年榮獲肯定，今年獲頒永續報告「造紙業第一級金獎」及綜合績效類「台灣永續企業績優獎」，再次體現榮成在永續發展環境(E)、社會(S)、公司治理(G)面向推動成果。

面對嚴峻氣候變遷帶來的實體與轉型風險，減碳已成為全球公民保護地球最緊迫的行動，也使得榮成「2050 淨零減碳路徑」規劃的越趨清晰，現今共發展出高達 11 項循環經濟模式，生產每噸工業用紙排碳量 0.64 噸，低於同業 30%以上、噸紙用水低於 4 噸、99%以上廢紙作為造紙原料、散漿用水循環回用 26 次相當於節水 6 千萬噸、獨家專利技術污泥纖維回用等領先同業標竿技術，皆是榮成長期落實循環經濟及減碳使命成果。

為實現榮成邁向 2050 淨零減碳決心，於低碳造紙方面，榮成彰化二林低碳造紙廠投資新台幣45億增設一條全新低耗能25萬噸造紙機，2021 年正式投產，取代兩條超過 40 年高耗能生產線，同時優化全廠區生產製程與空間動線以降低能耗與碳排放量，使得 2023 年碳排放量較前一年度減碳超過 13%。新能源建置規畫於 2030 年底前於台灣全廠區屋頂設置太陽能發電系統，總裝置容量預計達 15MW，每年預估發電 1.8 萬度，相當於減碳 9 仟噸 CO2e。

綠色包裝方面，2023 年度榮成台灣 5 廠於全數完成產線自動化及智慧化升級及大陸長沙廠2023 年 Q4 投產後，集團綠色包裝總產能提升 14%達 15.6 億 M2。透過生產自動化、產品運輸優化改善、廠內鍋爐燃料從重油汰換為天然氣及汰換高效能製程設備，使廠區實質減碳效益每年超過 4%，空氣污染物平均減少 46%。此外，榮成提供客製化綠色包裝解決方案，將生產與設計融合環保概念及最低成本思維，以智能化生產模式，提供客戶低碳、高品質包裝材料，創造出最符合國際 ESG 理念產品。

榮成致力於短期利益與長期價值的平衡，秉持 Recycle with Passion 永續精神，肩負與社會共好使命，堅持環保科技、低碳造紙、綠色包裝的循環經濟模式，達成造紙業界最低碳排標竿。希冀透過榮成企業影響力帶動更多不同領域的夥伴一起將永續納入經營管理中，替我們與下一代留下更多可用資源。

榮成 減碳

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