日本LAWSON在台申請商標註冊 專家：經營細緻可結合台灣優勢

日本超商羅森（LAWSON）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將來台灣揣測，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，羅森在日本針對不同客群推出店型，細緻度很高，若真要來台展店，有望結合台灣優勢，推出新服務和新商業模式。

羅森與日本7-11、日本全家並列為日本3大便利商店品牌，以市占率來看，LAWSON在日本規模排名第3名，其中暢銷品為炸雞商品，今年8月在台申請商標註冊，不僅成為消費者的話題，也引發零售業界震撼。

有人認為羅森未來可採取併購台灣超商模式，擴大台灣市場，萊爾富今天表示，萊爾富跟Lawson沒有任何接觸，OK超商也對於羅森來台議題，僅回應無此計畫。

洪雅齡向中央社記者表示，若是真要併購台灣在地超商，其實不用採取註冊商標模式，也可採取私人股權移轉等方式。

洪雅齡指出，以羅森在日本的經營模式，面對大環境的高齡化、少子化，不但推出為了女性消費者成立，只賣天然有機食品的「天然羅森（NATURALLAWSON）」，甚至有專屬高齡者的「照護LAWSON」，細緻度很高，主要是在日本人口與土地更有條件做分眾化市場，可更細緻的因應不同客群屬性開店，讓商店推出更貼近客戶的設計。

反觀台灣超商，多數採取聯名方式或是走超市化經營或複合餐飲，羅森若在台灣採取創新化和分眾化經營，有望開展出不同的經營模式。

她表示，羅森未來若要在台展店，應該不會走多家店的模式，而是會借重有專業經營模式的企業，推出新型態的專業合作，「絕不會是要將前2大超商吃掉或是採取對抗」。

另外，她認為，羅森也可能將目標放在國際市場，因為台灣廠商接地氣能力不輸給日本，進入台灣將會有更多創新合作的方式和可能性，台灣是全球面對亞洲，尤其是華人市場最適合的實驗基地，又具備5G條件，智慧手機運用成熟，是無論實驗新商品或新服務，都是最好的市場。

談到LAWSON若真來台，在併購台灣超商的可能性與挑戰，一名不具名的超商加盟主表示，超商確實存在併購可能性，但LAWSON得先考量是否能帶來顯著的效益，成功關鍵在於能否透過創新的結合，以提升商業價值。

這名超商加盟主表示，便利商店產業具有幾個特性，首先超商是一個高資本投入與高勞力密集產業，經營需投入大量資金與人力支撐，只是目前整體勞動市場普遍面臨缺工問題，對超商經營而言是很大挑戰。

若僅從便利商店單一業態出發，其盈利能力難以與市場占有率最高的7-11或全家相比，單純依靠便利商店業務，難以突破當前的市場侷限性。但如果LAWSON能跳脫單一業態限制，將超商與其他業態或商業模式結合，則可能創造出更大的商業價值。