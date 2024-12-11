長榮海運砸1.53億美元 購入美東兩處不動產
長榮海運（2603）11日在證交所舉行重大訊息說明記者會，說明子公司長榮亞洲經董事會通過，擬以其兩家合資公司，購入美東地區兩處不動產並進行開發。
總經理吳光輝表示，長榮海運之子公司長榮亞洲擬由其兩家合資公司，分別以4,220萬美元及1.108億美元，總價1.53億美元，向長榮美國股份有限公司購入位於美東Jersey City兩處不動產，並進行後續開發。
考量航運市場景氣波動較大，投資不動產獲利相對穩定，加以Jersey City位置、環境及租金行情皆屬優質投資標的，採多角化投資經營能適度分散本業風險，經子公司長榮亞洲評估後，決定參與此購地開發案。
本項交易係依子公司長榮亞洲「取得或處分資產處理程序」辦理，相關評估與作業程序亦依循主管機關法令規定，並經本公司及長榮亞洲之董事會決議通過。
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