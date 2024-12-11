育世博董座楊育民年底正式退休 現任執行長蕭世嘉接棒

再生醫療研發公司育世博-KY（6976）11日宣布，公司共同創辦人暨董事長楊育民將於今年底正式退休。董事會一致通過，現任執行長蕭世嘉將於2025年起正式接任公司董事長一職，帶領公司進入下一階段的發展。育世博也宣布將召開臨時股東會，增選一席董事，並提名2022年諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi博士作為候選人。

育世博並將在12日舉行法說會，分享公司在再生醫療藥物發展的最新進展。

育世博表示，楊育民在過去七年中帶領育世博從新創公司快速成長為異體細胞療法領域的臨床階段領導者，他表示：「這是育世博的重要轉折點，我相信蕭世嘉博士的領導才能和技術專業能持續推動公司的創新與成長。」楊育民退休後將保留共同創辦人及顧問身份，協助順利過渡並支持公司的長期發展。

育世博表示，蕭世嘉作為育世博的共同創辦人，自2017年起擔任執行長，成功推動公司的抗體-細胞連結技術平台以及異體細胞療法的研發､製程與臨床推進。他表示：「感謝楊博士與董事會的信任，未來將與團隊共同努力，在研發、製造、臨床及商業發展等領域持續實現突破，期許為患者帶來創新的療法。」

此外，公司將於臨時股東會討論增選董事事宜，並提名Carolyn Bertozzi進入董事會。Bertozzi在生物化學與生物正交化學領域的傑出成就，將為育世博提供強大的技術與戰略支持。這次管理層過渡的接班計畫，象徵育世博邁向新篇章，繼續鞏固其在異體細胞療法領域的領導地位並實現更多創新里程碑。